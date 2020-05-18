《漫话国乐》 锚绳打令 / 捕鳀鱼歌 / 海女歌





黄花鱼的古名叫“宗鱼”，是“鱼种之最”的意思。黄花鱼营养美味，以前西海岸盛产黄花鱼，渔船经常满载而归，也给渔民带来了财富与喜悦，对于西海岸一带的渔民来讲，黄花鱼可以说是首屈一指的鱼种。





黄花鱼通常每年在南方温暖的海域越冬，到了春季渐渐从南方逆水而上。在金达莱开花之际，数不清的黄花鱼会出现在灵光海域进行交配，这时，黄花鱼发出的声音响遍大海，蔚为壮观。到了5月，黄花鱼最终抵达西海延坪岛一带产卵。令人惋惜的是，如今黄花鱼的数量已大为减少，刚才介绍的情景早已不复存在。





今天首先带给大家的国乐是西道民谣《锚绳打令》。这首民谣是渔夫们拧锚绳时唱的劳动谣，祈求满载而归，描写了因捕黄花鱼乐此不疲的渔夫的人生。

{音乐1：《锚绳打令》/ 刘智淑 }





春季除盛产黄花鱼外，还有鳀鱼。个体小的鳀鱼经常被个体大的鱼种当食物。在海底世界，数量多就有利于生存，所以为了生存，鳀鱼的繁殖力很强，春季产卵后，一两天就能诞出小鱼。





一只鳀鱼一次能产5000个卵，繁殖能力强大，因此渔夫们只要找对鳀鱼群经过的海域，就能轻而易举地满载而归。而且除了寒冬以外，几乎整年都能捕捞鳀鱼。





朴贵姬名唱将南海地区的《船歌》改编成了伽倻琴弹唱形式的《捕鳀鱼歌》。

“开船，开船吧！哎呀，划船驶向大海，鳀鱼多得数不清啊，好欢闹啊……”

这段歌词描述了渔夫们找到鳀鱼群后激动又兴奋的心情。

{音乐2：伽倻琴弹唱《捕鳀鱼歌》 / 朴贵姬、安淑善 }





古时候，在海边生活并不容易，因为风平浪静的大海不知什么时候就会突变模样，但只要为人勤快，一家子不挨饿是没问题的。





济州岛自古以来因为风多、石头多、女人多而素有“三多岛”的美誉。由于女人多，男人少，所以女人的活儿特别多，从家务到农活儿、潜水打鱼等几乎所有事情都由女性一手包办。虽然劳动繁重而身体疲惫，但济州岛的很多女性都以自己是维持生计、养家糊口的一家之主而深感自豪，所以无论处于何种境地，都会不卑不亢、颇有自信。





济州岛的海女更是如此，她们向来以独立、坚强而出名。海女是一种风险极高的职业，靠潜水捕捞为生，她们通常先坐船，再下海后潜水采捕鲍鱼等贵重的海产，因此海女的工作是从划船开始的。





《海女歌》是济州岛代表性的民谣，作为劳动谣，高亢而欢快，让人耳熟能详。这首民谣中有一段引人注目的歌词：

“一分钱、两分钱……好不容易攒了钱，全都花在丈夫的酒钱上”，这一段将海女艰辛的日子一览无遗地表现了出来。海女辛辛苦苦赚了钱，却被丈夫花光，海女气得火冒三丈，把自己难过的心情描述在了劳动谣里。

{音乐3：《海女歌》/ 金住玉等人}