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在北韩和美国的关系处于踏步状态的情况下，北韩继中国后对俄罗斯也展开亲笔信外交，从而引起国际社会密切关注。





5月9日，北韩劳动党机关报《劳动新闻》报道称，适逢俄罗斯卫国战争胜利75周年，北韩国务委员会委员长金正恩向俄罗斯总统普京发送了贺电。这是金正恩委员长时隔5年再次致电祝贺俄罗斯卫国战争胜利纪念日。金正恩委员长高度评价俄罗斯在反法西斯战争中获得伟大胜利，并表示今天的两国关系是在反对共同仇敌的神圣战争中通过战友情谊结下的亲善高贵传统，并在战胜各种挑战和考验的同时，正在按照两国人民的志向和愿望实现进一步发展。此外，金正恩委员长还提及最近克服新冠病毒疫情的内容，并祝愿普京总统和俄罗斯人民在阻止疫情扩散的斗争中获得胜利。分析认为，金正恩委员长认识到亲笔信外交的效果，并全方位展开亲笔信外交。





5月17日，北韩对外宣传媒体《今日朝鲜》发表题为“日益强化发展的北韩与中国、北韩与俄罗斯亲善协作关系”的文章中，再次强调与其传统友邦中国和俄罗斯的友好关系。特别是对俄罗斯表示，北韩和俄罗斯的关系是在反对共同仇敌的神圣战争中通过战友情谊结下的亲善高贵传统，两国关系在战胜各种挑战和考验的过程中实现进一步发展，并将两国首脑举行会晤和互致贺电作为其凭证。





那么，北韩为何通过其媒体大肆报道此事呢？这与北韩和美国的关系不无关系。最近，美国总统特朗普对北韩发出正面信息，因此专家认为美国和北韩有可能在不久的将来举行双边首脑会谈。如果第三次美北首脑会谈得以举行，北韩必须导出确切成果。过去，北韩通过军事挑衅，即发射远程导弹、进行核试验等走极端方式对美国施加压力，但是在目前的情况下难以采取这种走极端战略。因此，北韩试图以中国和俄罗斯为后盾改善与美国的关系，并争取最大程度的利益。据悉，新冠病毒疫情暴发后，北韩与俄罗斯间的边境贸易大幅萎缩，因此北韩为重启与俄罗斯的边境贸易，有必要尽快恢复与俄罗斯的关系。





5月13日，美国之音报道称，今年2月北韩与俄罗斯的贸易额大幅减少，北韩对俄罗斯的出口额仅为8000美元，同比下滑95.9%。今年1月，北韩与俄罗斯的贸易额为14万美元，与去年同期的19.6万美元相比减少约5.6万美元，2月环比减少94%。俄罗斯是继中国之后的北韩第二大贸易对象国，但是今年以来，北韩对俄罗斯的出口额急剧下滑。因此，北韩必须尽快恢复与俄罗斯的贸易。此外，俄罗斯作为北韩最主要的劳务输出国，迄今以此赚取许多外汇，但因新冠病毒疫情暴发，北韩未能将劳工派往俄罗斯。因此，北韩还有意对俄罗斯重启劳务输出。





去年4月，北韩国务委员会委员长金正恩在其执政后首次访问俄罗斯符拉迪沃斯托克，并与俄罗斯总统普京举行双边首脑会谈。之后，双方就北韩向俄罗斯派遣劳工问题和敦促联合国缓和对北韩制裁问题等加强合作，还在军事、经济领域进行高层交流。去年11月，北韩外务省第一副相崔善姬为出席第一次北俄战略对话访问莫斯科，与俄罗斯外交部官员举行会谈。这是北韩和俄罗斯首次以战略对话的形式举行会谈。





俄罗斯可说是为北韩政权的诞生作出最决定性贡献的国家。已故北韩国家主席金日成之所以能掌握北韩政权是因为当时前苏联军，也就是现在的俄罗斯军队进驻北韩地区展开军事活动，并选择领导抗日游击活动的金日成为北韩领导人。此外，在韩战当时前苏联向北韩人民军提供武器装备等，与北韩建立友好关系。因此，北韩与俄罗斯可说是通过战友情谊结成的传统友好关系。在金正恩委员长的立场上，除中国外，还要与俄罗斯加强合作，并对中国和俄罗斯采取等距离外交策略。这有可能是一种冒险行为，但是为同时取得中国和俄罗斯的支持与协助，北韩不可不展开这种外交战略。





那么，北韩和俄罗斯间的相互需求是什么呢？从经济层面来看，俄罗斯要以北韩的劳动力减少劳务费支出，北韩要通过劳务输出赚取外汇。北韩期待通过伐木工人、建设工人等劳务输出赚取外汇。近来，除伐木场和建设工地外，北韩工人还到农场工作等，北韩对俄罗斯的劳务输出范围逐渐扩大。俄罗斯除了期待以北韩的劳动力减少劳务费支出外，还关心从俄罗斯经北韩至韩国的天然气管道项目和南北韩铁路与西伯利亚横贯铁路连接项目。因为这将有助于俄罗斯相对欠发达的东北地区的发展。此外，北韩还希望以中国和俄罗斯为后盾，试图在今后重启的美北无核化协商中提高协商能力，并缓和国际社会对北韩制裁。北韩确实有必要争取中国和俄罗斯的支持与协助。中国和俄罗斯都是联合国安理会常任理事国，能为缓和联合国对北韩制裁给予大力协助。当然，目前存在诸多困难，但是美北关系得到改善，美国松绑对北韩制裁，中国和俄罗斯可在安理会提出要求，缓和对北韩制裁。如果中国和俄罗斯为此营造氛围，这对北韩来说是再好不过的了。





问题是，北韩致力于恢复与中国、俄罗斯的关系将成为改善南北韩关系的阻碍因素。因此，韩国政府必须为此制定应对方案。过去，北韩与中国、俄罗斯紧密协作，韩国政府就会相对疏远。但是今天，中国和俄罗斯都与韩国进行经济合作，且经贸领域的相互依存度不断提高，因此韩国也对北韩和俄罗斯实行等距离外交。也就是说，韩国政府有必要在不过分刺激北韩和俄罗斯的情况下，使双方保持一定程度的紧张关系，并通过改善南北韩关系解决北韩核问题等，引导北韩走向正常国家的道路。





今后，北韩将为克服经济困难积极改善与俄罗斯的关系，并在或将重启的美北无核化协商中，以俄罗斯和中国为后盾争取最大利益。尽管如此，韩国政府也要积极推进对北韩合作构想，为南北韩交流合作与韩半岛和平稳定创造基本条件。