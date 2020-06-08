白雅言时隔1年半携手新东家发新歌《LOOKING FOR LOVE》

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白雅言（白娥娟）携新歌回归歌坛。在结束与前经纪公司JYP的合约后，白雅言也以全新的音乐风格重新出发。

白雅言6月16日通过国内各音源网站发行了新歌《LOOKING FOR LOVE》。这也是继2018年发行《Dear Me》之后，时隔约1年半再次推出新作品，也让歌迷十分期待。

《LOOKING FOR LOVE》是白雅言离开老东家JYP，签约EDEN娱乐后发行的首个作品，因此也格外受到关注。白雅言通过参加《K-POP STAR》第1季并获得第3名的佳绩顺利进入JYP娱乐并出道，发行过的歌曲也因引起大众强烈共鸣而被称为“同感音源Queen”，而《LOOKING FOR LOVE》也将作为白雅言全新挑战的起点。

《LOOKING FOR LOVE》是一首融合了多种原声乐器伴奏的R&B歌曲。歌曲内容讲述了从孤单到最终找到所爱的感情变化的过程。这也与白雅言之前发行过的《Shouldn't Have》《SO SO》等稍显无奈的暗恋歌曲不同，而是营造出了完全相反的爱情世界。

白雅言本人也表示：“这首歌应该是我所有作品中最欢快、最爽快的歌曲了。”白雅言清亮的嗓音，配上《LOOKING FOR LOVE》轻松的内容，也获得了大众的喜爱。