韩柬自由贸易协定谈判

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6月15日，韩国副总理洪楠基表示，韩国将于7月开始与柬埔寨就自由贸易协定进行谈判。尽管韩国已经与东盟签署了自由贸易协定，但该贸易协定的效率和开放程度相当有限。在这种背景下，人们对韩国与柬埔寨之间的双边自由贸易协定寄予厚望。今天，我们邀请到了国际贸易通商研究院首席研究员金贤洙（音译：김현수）女士，与她共同聊一聊韩柬自由贸易协定谈判。





与柬埔寨的自由贸易协定是韩国政府努力加强与东南亚国家政治和经济联系的一部分。在所谓的“新南方政策”下，韩国试图将与东盟的关系提高到与美国、中国、日本和俄罗斯四个主要国家一样的高度。去年11月份，韩国和柬埔寨以韩国-东盟峰会为契机开始联合对自由贸易协定的可行性进行研究。实际上，韩柬两国都受到了2007年生效的韩国-东盟自由贸易协定的约束。韩国和柬埔寨之间签订双边自由贸易协定的目的是扩大现有自由贸易协定的市场准入并进一步扩大经济合作。韩国与东盟的贸易中大约有一半集中在越南，该地区前三大贸易伙伴分别是越南、新加坡和马来西亚，占韩国与东盟贸易总额的70％以上。对于韩国而言，最重要的是实现经济伙伴多样化并探索新的消费市场和生产基地。柬埔寨是一个有潜力的国家，未来将能够满足以上两个需求。





去年，韩国和印度尼西亚签署了一项贸易协议，即全面经济伙伴协议。未来，韩国计划在今年开始与柬埔寨进行自由贸易协定谈判，因此有望获得新的增长引擎。柬埔寨确实被认为是有潜力的贸易伙伴。





柬埔寨是亚洲新兴经济体，每年的经济增长率约为7％。大约一半的人口年龄在25岁以下，因此经济有望实现强劲增长。由于柬埔寨基础设施落后，对社会基础设施的需求也会很大。此外，柬埔寨对外资的法规很少。在大多数行业中，在获得批准后就允许投资，并且可以获得100％的所有权。交易主要通过美元进行，而非本地货币，因此交易风险相对较小。此外，柬埔寨政府批准的投资项目可免交公司税和原材料及设备的进口税，有效期最长为9年。因此，柬埔寨被视为具有吸引力的投资目的地。





柬埔寨的人均国内生产总值在2018年为1500美元，拥有世界知名的文化景点——吴哥窟，还拥有丰富的劳动力和对外国投资的友好政策。正是因为这些优势，柬埔寨经济在过去20年中平均增长率为7％。柬埔寨的工资水平较低，这也是一个很大的优势。去年，柬埔寨制衣业的最低月工资为182美元，约为邻国泰国的60％。柬埔寨拥有年轻、丰富的劳动力，在东盟中劳动力参与率最高。此外，柬埔寨是普遍优惠制的受益国家之一。在这种优惠的关税制度下，从发展中国家进口的商品可享受降低的关税或零关税。因此，柬埔寨在向美国、欧盟和日本出口产品时可以享受关税优惠。这样一来，柬埔寨被称为“东南亚珍珠”也就不足为奇了。那么，韩国和柬埔寨之间的贸易关系是怎样的呢？





2019年，韩国与柬埔寨的贸易额达到10亿美元。其中，韩国对柬埔寨的出口额为7亿美元，从柬埔寨的进口额为3亿美元。韩国主要将二手车和货车等车辆输送到柬埔寨，其他出口项目包括饮料和纺织材料。韩国主要从柬埔寨进口服装和鞋子。一些韩国服装制造商已在柬埔寨设立工厂，进口在柬埔寨生产的商品。最近，柬埔寨生产大量的汽车零部件。





韩国和柬埔寨于1970年建立了外交关系，但是在1975年两国关系中断了。两国于1997年再次建立外交关系，两国深入发展了合作关系。柬埔寨是韩国的第三大饮料出口市场。韩国热销能量饮料Bacchus是迄今为止柬埔寨最受欢迎的能量饮料。当韩柬自由贸易协定达成后，韩国制造业有望100%降低关税，而消费者收益估计将增加3300万美元。但是，从目前来看，前景并不只有乐观的一面。





柬埔寨的国内生产总值为267亿美元，不到韩国的五十分之一。柬埔寨首相洪森自1985年上台以来已执政35年。他于2018年为巩固执政党而强行解散了主要反对党。他的独裁政权将持续到2023年。腐败以及柬埔寨对民主和人权的侵犯不断引起各界的批评。另一个问题是近年来当地劳动力成本急剧增加。缝纫行业的最低月工资在2012年为61美元，但在2016年跃升至140美元，在2020年跃升至190美元。也就是说，劳动力成本在8年内增长了2倍。大幅增加的工资给已经在柬埔寨开展业务的韩国公司带来了沉重的负担。计划进入柬埔寨的企业也应该考虑这种情况。





柬埔寨虽然具有巨大的增长潜力，但其基础设施较差、腐败猖獗、劳动生产率低被认为是经济发展的绊脚石。柬埔寨在2018年的劳动力市场竞争力中排名第133位，是世界上最低的国家之一。此外，洪森首相已承诺到2023年将最低工资提高到250美元。韩国还应该注意的是其他国家已经在柬埔寨建立了自己的商业模式。





韩国不是唯一对柬埔寨表现出兴趣的国家，因此有必要密切观察其竞争对手在柬埔寨的表现。特别是中国是柬埔寨最大的进口国，占柬埔寨总进口额的35％以上。中柬两国已经启动了自贸区谈判。同时，日本已经在包括泰国在内的东盟地区建立了汽车和电子设备的生产基地。东盟内部的经济一体化和关税减免帮助日本提高了价格竞争力。韩国也应该考虑到这些情况。





设想中的自由贸易协定既有充满希望的未来，又有一定的投资风险。当贸易谈判下个月开始时，韩柬两国应该加强合作，减少风险，制定有效的发展战略，以便找到共同成长和发展的途径。