韩国电动汽车发展前景

ⓒ HYUNDAI MOTOR GROUP

现代汽车集团首席副会长郑义宣5月和6月先后会见了三星电子副会长李在镕和LG集团会长具光谟，共同讨论了在电动汽车电池业务方面的合作。那么，这次商业领袖之间的会议能否实现韩国领先汽车集团与电动汽车电池制造商之间的全面合作？“大帐篷”联盟能否引领全球电动汽车市场呢？今天，我们邀请到了韩国大林大学汽车工程学院金弼洙（音译：김필수）教授，与他共同聊一聊由现代汽车集团牵头的电动汽车电池联盟未来的发展前景。





在环保汽车领域中，电动汽车吸引了最大的关注。电池是电动汽车的核心。LG化学、三星SDI和SK Innovation是韩国锂离子电池的三大制造商，这些锂离子电池广泛用于电动汽车。最近，现代汽车集团、LG公司和三星公司的高管举行的会议表示现代汽车希望通过电池联盟，在未来汽车市场上争夺市场主导地位。三星和LG公司都拥有自己的汽车或汽车零部件业务部门，因此现代集团有望进一步加强与这些公司的合作。





未来，郑义宣先生也将很快与SK集团会长崔泰源会面。韩国四大集团的高层管理人员会面并讨论如何联合起来共同发展未来业务，这是特别不寻常的。现代汽车集团从LG化学公司和SK Innovation公司采购汽车电池，大部分为软包电池，但是三星SDI并不提供软包电池，因为其主要产品是方形和圆柱形电池。因此，三星和现代之间的会谈内容值得关注。随着与电动汽车相关的行业成为未来经济增长的引擎，这些韩国大公司正在谋求合作，共同发展。





上个月，LG化学在全球电动汽车电池业务中占据了最大的市场份额。三星SDI排名第5，SK Innovation排名第7。换句话说，这三家韩国公司正在引领全球电动汽车电池市场。当然，现代汽车集团可能会建立自己的电池子公司，但这为时已晚。眼下，最好与已经获得新技术和全球市场份额的本地电池生产商合作。由于预计未来几年电动汽车的数量将急剧增加，电池将供不应求。着眼于为未来汽车的发展做准备，现代汽车希望通过与多家电池制造商签署协议来确保足够的电池供应。





根据数字行业研究公司彭博新能源财经（BloombergNEF）的数据，2013年电动汽车电池每千瓦时生产单价为663美元，但去年下降了76.5％至156美元。随着电动汽车电池价格逐年下降，电池生产商和整车公司正在寻求战略合作。电池业务面临较低的准入门槛，但需要在早期进行大规模投资。因此，在扩大电动汽车市场之前，与电池供应商的合作对于汽车制造商在竞争激烈的市场中生存至关重要。此外，韩国电池制造商拥有世界一流的技术。与三大领先的电动汽车电池生产商的合作将使现代汽车能够开发和生产出世界上最好的电池，并大幅降低成本。对于电池制造商而言，与现代集团的合作也可能是未来发展的关键。





现代汽车集团在全球环保汽车市场中排名第2，但在电动汽车销量方面排名第4。公司计划明年基于自己的电动汽车平台生产4到5种电动汽车，到2025年将生产20多种纯电动汽车。其中的关键还是电池。现代汽车和韩国三大电池制造商之间的合作必将产生协同作用。现代汽车集团将进一步提高其市场地位，将包括电动汽车在内的越来越多的环保汽车推向市场。





目前，现代汽车集团在全球电动汽车市场上排名第4，但公司的目标是在2025年成为全球三大电动汽车生产商之一。为此，现代汽车集团计划发布23种纯电动汽车型并销售100万辆汽车。这样一来，电池制造商将能够获得稳定的客户，因为如此数量的电动汽车将需要大量电池。实际上，整车制造商与电池供应商之间的合作是全球汽车领域发展的趋势。





电动汽车电池占电动汽车零部件总成本的40％，因此生产高性能且价格合理的电池至关重要，跨国汽车公司与电池制造商合作共同开发甚至组建合资企业也就不足为奇了。例如，被誉为创新明星的第一大电动汽车生产商特斯拉与日本松下公司在美国内华达州建立了一家工厂，目的是生产锂离子电池。预计这种联合开发和建厂未来将加速发展。





德国汽车制造商大众汽车与瑞典电池供应商Northvolt之间展开合作。在电池业务方面，大众汽车投资了9亿欧元。韩国很可能会出现由现代汽车集团牵头联合三家韩国本土电池制造商形成大联盟。韩国电池联盟将对韩国经济发展形成巨大的支持。





过去，汽车只是交通工具，但是在未来的汽车工业中，高附加值将体现在自动驾驶汽车和电动汽车所需的汽车零部件和操控系统上。从这个意义上来讲，现代汽车集团在韩国的地位最高，它拥有成千上万的合作伙伴公司。汽车行业之所以重要，是因为它可以创造新的就业机会并探索未来的增长引擎。韩国政府还将发现，为本地公司之间的联合业务项目提供财务支持要比吸引外国公司投资更有效果。





韩国政府最近宣布了一项计划，到2025年在“韩国新政”方面投入约620亿美元，以帮助韩国经济从新冠病毒疫情危机中复苏，创造更多的就业机会。电池业务方面的合作将成为所谓的“绿色新政”的核心，“绿色新政”已包含在“韩国新政”的倡议中。让我们拭目以待，看看韩国电池联盟能否引领全球市场。