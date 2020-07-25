《漫话国乐》 瀛洲十景歌 / 割草歌 / 济州民谣集锦





进入炎热的夏季，上周四度过了初伏，即将到来的周日是中伏，初中伏之间的22日周三刚好是一年中天气最热的节气“大暑”。大暑的天气有多热？俗话也说：“大暑天气可融化山羊角”。





在韩国，每逢大暑之际，上班族会纷纷进入暑期休假模式，享受一年一度的黄金假期。古时候，虽然没有国家指定的休息日，可在大暑之际，人们都会暂停农活，去山上或原野等地郊游。有人躺在阴凉的树荫下睡个午觉，有的人在溪水中泡脚，肚子饿了就在河里捕条鱼煮汤吃等，尽情享受夏天的乐趣。





今年由于疫情蔓延，很多上班族取消了夏季休假计划，但愿今天的音乐能带给大家一些慰藉。今天给大家带来的是济州岛地区的民谣，首先请大家欣赏的是《瀛洲十景歌》，瀛洲是济州岛的古名，瀛洲十景指济州岛出名的十大名胜，包括城山日出峰的日出“城山日出”、沙罗峰的红霞“沙峰落照”、夏日的正房瀑布“正房夏瀑”、秋日的橘园“橘林秋色”、白鹿潭的皑皑白雪“鹿潭满雪”、山房山洞窟里的寺院“山房窟寺”等，歌颂了济州岛美不胜收的景色。

{音乐1：《瀛洲十景歌》/ Daolsori}





以前济州岛人很多都在家里养马或牛，为了在寒冬喂家禽，秋季要提前割大量的草并晾干。





在济州岛，许多山峰有一个共同点，半山腰都有宽敞的草坪，方便人们割草。这里的割草活儿与内陆地区的插秧、割水稻一样，是整个村庄的活儿。不同的是，济州岛以东村庄的居民们用小锄头一伙人一起割草。而济州岛以西的村庄，一个人负责用大镰刀割草，其他人则把草捆起来。





割草是始终反复弯腰、伸腰的苦力活儿，辛苦且单调无趣，这时候就需要一首歌曲给单调的农活儿注入活力。在济州岛，干农活时唱的曲调舒缓的歌叫“慢调”，割草时唱的《割草歌》又名“割草慢调”。您会发现在《割草歌》悠远舒缓的曲调中，可以感受到济州岛大海的味道与清爽的海风。

{音乐2：《割草歌》/金住玉名唱}





专家们推测济州民谣是受到首尔、京畿地区音乐的影响而发展的，也许是因为这个原因，在济州民谣中听不出西道、南道民谣的哀怨情绪，更多的是像首尔、京畿地区音乐一样的欢快与明朗。





韩国也有几种方言，其中济州方言最难听懂，所以为济州方言谱曲的济州民谣也颇有异国风情，极具魅力。最近年轻一代的国乐家流行翻唱济州民谣。





接下来带来的是人声乐队TORYS演唱的济州民谣集锦，请大家接连欣赏《咿呀哄打令》、《西于祭调》、《你和我》3首济州民谣。第一首《咿呀哄打令》的亮点是副歌部分对唱的歌词：“咿呀哄，呀哄，说的是，可不是嘛……”。《西于祭调》本来是巫术仪式中前来看巫术凑热闹的人为了助兴齐唱的歌，这时候海女们也边敲一种道具边唱歌。这首歌非常动听，耳熟能详，因此后来广为流传，成为人人爱唱的民谣。《你和我》则描写了年轻男女动人心弦的爱情故事，也是广为人知的济州民谣。

{音乐3：《济州民谣集锦》/ 人声乐队TORYS}