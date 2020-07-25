打造高效便捷的海外汇款服务——韩国“Moin”公司

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韩国企业通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“Moin”公司，这是一家高效跨境汇款服务供应商。让我们与公司运营主管何胜宪（音译：허성현）先生一道聊一聊他们公司。





韩国“Moin”公司创始人兼首席执行官徐日硕（音译：서일석）先生在韩国科学技术院学习计算机科学，并在美国卡内基梅隆大学学习软件工程。这位金融科技专家曾在三星电子担任研究员，并在一家风险投资公司担任投资人。他特别关注快速增长的跨境汇款市场。随着越来越多的韩国人出国务工以及学生出国留学，2017年第四季度海外汇款额达到1400万美元，而2019年第一季度则激增至3.65亿美元，增长了25倍。尽管如此，海外汇款大多是由银行以低效的方式进行的。





当向国外汇款时，韩国人一般会使用本土银行，因为人们通常认为银行是安全转移资金的唯一手段。但是，韩国“Moin”公司探索了一种更有效的方法，他们成功开发了一种海外汇款方法，这种方法可以弥补现有不足，而且可保证安全。韩国“Moin”公司不依赖中介银行而直接连接汇款者和收款者，从而使汇款过程更简单、更快且成本更低。使用区块链技术，这项服务显著降低了信息丢失和重复支出的风险。韩国“Moin”公司的跨境汇款服务与银行提供的服务明显不同。





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韩国“Moin”公司被评选为“2019年金融科技100强：全球领先的金融科技创新者”，这表明“Moin”公司的服务和技术获得了全球认可。今年6月份，该公司还被选为通过公私合作培育的初创公司，该计划由韩国科学技术信息通信部组织。韩国“Moin”公司的汇款服务结合了多种方式，吸引了韩国国内外的关注。





韩国“Moin”公司于2016年成立之初就使用加密货币开发了一种由区块链技术驱动的汇款服务，但是由于当时的法律禁止使用加密货币进行汇款，因此“Moin”公司的技术尚未实现商业化。但是，他们从未放弃，梦想着通过不断的技术发展和国外市场的开拓实现一次质的飞跃。





韩国“Moin”公司旨在以低廉的成本提供快速、便捷的汇款服务。正是有了“Moin”公司，许多人可以方便地将资金汇往海外，同时节省了时间和金钱。韩国“Moin”公司已经在韩国市场上崭露头角，并将在世界市场上大放异彩。未来，韩国“Moin”公司必将发展成为高效跨境汇款服务的领先供应商。