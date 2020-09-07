秀智小说《如果我的东西留在你家，那就不是分手》被名导金知云搬上银幕





韩国名导金知云以秀智的小说为基础编剧并将作品搬上荧屏。





上周五，金知云导演、秀智与南润秀为短片《如果我的东西留在你家，那就不是分手》宣传造势，出席了世界美妆品牌兰蔻官方YouTube频道的在线直播访谈活动。





《如果我的东西留在你家，那就不是分手》由兰蔻制作，是为全球女性开展的活动之一，4日晚9时通过KAKAO TV独家播出。





在访谈活动中，金知云导演表示：“该片改编自秀智写的中篇小说。我读了秀智的小说后，把有趣的片段编成故事搬上了银幕。”秀智也对此表示：“我平时为了自我满足有空就写点东西。这次与金导聊天的时候，金导从我的小说中选出喜欢的内容进一步编剧并搬上了银幕，这实在是我的荣幸。”金导还对秀智高度评价道：“秀智出道已经10年了，演技依然淳朴动人，同时也懂得灵活应对。此次她想通过电影表现出女性积极上进的面貌，我觉得她是一个有主见、有想法的演员。”





《如果我的东西留在你家，那就不是分手》以温柔的女性视角讲述以为今生会永远在一起的恋人突然迎来分手的局面后发生的故事。