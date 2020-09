CL新专辑第4支Intro视频于7日公开,由世界知名音乐人Holly制作。





在视频中,CL向歌迷展现了一如既往的酷炫魅力,整段视频也十分具有视觉冲击力。而此段配乐则是由能让人联想到Baauer《Harlem Shake》的全球知名新锐音乐人Holly操刀制作。据介绍,CL为了新专辑曾赴美国结识了各类型音乐制作人,并进行了长时间的交流与学习,因此包括此次提前公开的Intro视频在内,新专辑将展现充满CL独特个性的音乐。





全新Intro视频于7日下午1时公开,此前公开的几段视频也在网上受到了极高的关注。CL去年12月发行了自己的音乐企划专辑《In The Name Of Love》,开启了自己全新的音乐旅程。全新专辑也将在不久之后发行。