韩国年轻一代的中国之爱

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：崔夏瑛 (自由职业口笔译翻译）





随着韩中两国建交进入第28个年头，两国交流的广泛和深入，希望了解中国，并深深爱上中国的韩国年轻人越来越多。本期节目有请前驻中国韩国史馆翻译官崔夏瑛女士，为我们介绍一下从一个对中文十分好奇的少女，到驰骋韩中外交第一线的翻译官，自己所亲身经历和耳闻目睹的真实故事。





南：您好！首先请你给大家介绍一下自己好吗？

崔：听众朋友们好！非常高兴今天有这样的机会能够参加《韩国万象》节目。我叫崔夏瑛，是一个从事翻译工作的人员。我从韩国外国语大学翻译研究所硕士毕业之后，第一份工作是在医院为中国患者做医疗翻译，后来我又在韩国MBC电视台做电视节目模式的研究。2017年我到了北京，在驻华韩国大使馆开始了我的外交翻译的生涯。

南：你在大使馆做了哪些工作呢，能介绍一下你在韩中外交一线耳闻目睹的故事吗？

崔：在给大使做翻译的时候，我获得了很多宝贵经验。使馆的翻译工作主要有几个方面：会见和政府各部门的官员；访问学会、协会等民间机构；参加大使馆主办的活动、公共外交活动；在大学进行演讲（北大、清大、人大等中国的最高学府和地方大学）；到中国各地出差（会见地方领导、参加经济文化活动）；出席文化活动（韩国文化院、到博物馆和美术馆了解中国文化等）；和中方嘉宾共进午餐和晚餐；接受媒体采访。除了口译工作之外，我几乎天天都在办公室里做笔译工作。

我一共辅佐过两位大使，分别是前任韩国驻华大使卢英敏和现任驻华大使张夏成，两位大使都对我很好，人也很热情、温暖，而且从两位大使的身上，我学到了敬业、奉献、专业的工作精神。他们一直在为推进韩国的外交事业而不懈努力，他们还让我学会了多一份勤勉，多一份担当。









南：这期间一定有很多让你印象深刻的故事吧？

崔：最让我印象深刻的，应该是给韩国总统文在寅做翻译。2017年，文在寅总统对中国进行了国事访问，当时，总统和夫人到北京的琉璃厂文化街和前门大街参观，体验中国传统文化，品尝中国烤鸭。我陪着总统在前门大街一边散步一边向他介绍了前门大街的历史和由来。他很认真地听我做讲解，还提了几个问题。他认真又温和，让我感觉很暖心，给我印象非常深刻。

南：这几年韩中外交风云多变，作为在最前沿的工作人员，一定感受颇深吧？

崔：记得2017年我刚去中国的时候，因为“萨德”两国外交出现危机，有一天我坐出租车，司机一直对着我批判说“韩国政府不遵守承诺，萨德对韩国有百害无一利”，还说“这是偏袒美国的行为”。作为一个普通乘客，这一气氛让我觉得十分尴尬。

好在后来外交气氛慢慢有了转变，在两国不断的努力和沟通下，关系逐渐得到了改善，身在外交现场，能亲眼看到这一发展过程实在是很荣幸。









南：我也在观察你的脸书，感觉你十分喜欢并且享受在中国的生活呀？

崔：对，在中国生活对我来说是我一直以来的迫切希望，这个机会让我能够体验北京的生活，所以我开心地去享受每个瞬间，简直有点乐不思蜀。有一天，大使也问过我：“你为什么那么喜欢中国？”当时，我回答说：“我觉得在韩国生活太稳定、太方便，没意思，而在中国，有时情况甚至突破了我的常识，所以让我觉得充满活力，很有乐趣。而很多韩国人却严重缺乏对中国的了解，所以我特别想通过自己的能力，去把我所知道的中国告诉大家。（图片来自嘉宾）