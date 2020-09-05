美对华为制裁措施将生效 韩企面临损失

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美国对中国最大通信设备企业华为的第2轮制裁措施将于15日生效，韩国企业是否会因此蒙受损失引发业界担忧。由于华为在三星电子、SK海力士等韩国半导体制造商的销售额中占据了相当高的比例，预计短期内这些企业的销售额将不可避免地下滑，相关行业也会遭受打击。





美国商务部于8月17日发布第2轮针对华为的制裁措施。今年5月美国曾禁止华为采购半导体，第2轮制裁则更进一步，禁止企业在未获美国政府批准的情况下向华为供应使用美国设备、软件和设计生产的半导体。而在半导体市场中，美国技术几乎遍及设计、软件、生产设备等各个领域，因此这相当于所有半导体都在制裁对象范围之内。三星电子和SK海力士等企业若无美国政府的批准，也将无法向华为供应任何种类的半导体。考虑到美国对市场的支配力和影响力，可以说此举意味着将华为驱逐出全球半导体市场。





三星电子、SK海力士等韩国半导体制造商计划从制裁措施生效的15日起停止向华为供货。华为是三星电子的五大客户之一，也是SK海力士的最大客户。以2019年为准，三星电子对华为的销售额为7.3万亿韩元，在总销售额中占比3.2%。SK海力士对华为的销售额为3万亿韩元，占比11.4%，停止向华为供货将造成巨大的销售损失。除半导体外，三星显示和LG显示等显示面板企业也将面临冲击。显示面板驱动芯片属于美国制裁的对象，因此两家企业将无法向华为销售包括智能手机用OLED面板在内的显示面板。若半导体和显示面板大型制造商销售额下滑，众多供应商和相关企业也将蒙受巨大损失。另外，购买华为5G通信设备的LG U+也遭美国施压，需要寻找新的供应商。据悉，三星电子、SK海力士等企业目前已向美国提交与华为交易的申请，不过分析认为，在较长一段时间内美国批准的可能性微乎其微。半导体制造商第四季度的业绩将不可避免地下挫。但也有乐观的预计认为，这类损失不会持续太久。首先，华为的空白将被其他中国企业所填补。第二，由于制裁已发布一段时间，韩国企业早已开始寻找新的买家，一定程度上可弥补销售额损失。