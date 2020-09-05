韩国开发研究院预测今年韩经济增速为-1.1%

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韩国开发研究院8日发表经修正后的经济预测数据，将韩国经济增速预期值从此前的0.2%下调至-1.1%，下调幅度达1.3个百分点。





韩国开发研究院是政策性研究机构，随着该机构将今年的增速预期下调为负值，目前唯一预测今年将实现正增长的仅剩政府。





韩国开发研究院于每年5月、11月发布经济预期数据，不过此次极为罕见地提前2个月发布修正值。研究院方面说明称，5月发布预期时曾预测新冠疫情将在上半年得到控制，不过疫情再度扩散，情况发生了较大变化。韩国开发研究院还预测明年经济增速为3.5%，但是难以实现V型反弹。韩国开发研究院指出，若今年的经济增速为-1.1%、明年为3.5%，那么年均增速仅为1.2%，远远低于潜在增长率，这意味着韩国经济要回归正常轨道并不容易。韩国开发研究院表示，今年经济增速预期值的前提是新冠疫情恢复平稳，第四季度保持社会距离措施不会上调至第3阶段，否则经济增速将进一步放缓。





今年5月发布的预期值中，民间消费今年将下滑2.0%，明年则将增长5.3%。不过修正值显示，民间消费今年将减少4.6%，明年则将增长2.7%。对感染的担忧限制了消费活动，再加上经济低迷导致收入降低，民间消费很难在短期内得到改善。出口增速预期也被下调。5月数据为今年增长-3.5%、明年增长4.9%，但是修正值为今年-4.2%、明年3.4%。另外，尽管贸易环境有所改善，但受全球经济衰退影响，出口仍呈现萎缩，今明两年的经常项目收支顺差预计分别为570亿美元和590亿美元。设备投资呈现缓慢的复苏势头，今年预计增长4.2%，明年增长4.8%。建设投资今年预计增长1.1%，明年增长3.1%。韩国开发研究院还预测，今明两年的消费者物价涨幅分别为0.5%和0.7%，失业率分别为4.0%和4.1%。今年就业人员增幅预期由5月发布的0人下调至减少15万人，明年预计将增长15万人。





韩国开发研究院建议，在较长一段时期内有必要以度过新冠疫情危机、维持经济和社会系统为重点灵活制定经济政策。具体来看，财政政策在较长一段时间内应以支援防疫体系为首要目标，同时加强对因疫情受损较大的弱势群体的保护，提高财政支出的效率。另外，货币政策应保持宽松基调，以呼应经济刺激政策、应对低物价现象。





今年6月初，政府将今年经济增速目标定为0.1%。不过政府也曾表示，考虑到疫情再次扩散可能导致经济反弹速度放缓，达成这一目标存在难度。这一表态相当于承认经济将出现负增长。