



职业：演员

生日：1992年8月10日

出生地：首尔

身高：163cm

血型：O型

学历：成均馆大学心理学

出道：儿童剧《Bluezzang》（2004）





高我星从4岁起便在三大电视台的各类儿童剧中亮相表演。14周岁时凭借电影《汉江怪物》而被观众熟知，她也凭借戏中的角色获得了电影青龙奖最佳新人奖，成为青龙奖史上年龄最小的新人奖得主。

高我星出生于1992年8月10日，而当天韩国发射了第一课科学技术卫星“我们之星”，而高我星的名字正是来源于此。

高我星凭借《汉江怪物》、《旅行者》、《办公室》3次获邀参加戛纳电影节，且与奉俊昊导演合作过两次，分别为《汉江怪物》及《雪国列车》，因此在国际影坛上也颇具知名度。





代表作：

·电视剧：

《火星生活》（2018）

《自体发光办公室》（2017）

《深夜食堂第4季》（2016）

《听到传闻》（2015）

《学习之神》（2010）

《驿动的心》（2005）

《悲伤恋歌》（2005）

·电影：

《三振集团英语托业班》（2020）

《抗拒：柳宽顺的故事》（2019）

《王者》（2017）

《想念哥哥》（2016）

《这时对那时错》（2015）

《办公室》（2015）

《内在美》（2015）

《优雅的谎言》（2014）

《雪国列车》（2013）

《重奏》（2012）

《婚礼之后》（2009）

《旅行者》（2009）

《广播岁月》（2008）

《快乐人生》（2007）

《汉江怪物》（2006）





主要获奖经历：

第6届亚太明星庆典 中篇电视剧女子优秀演技奖（2018）

照亮韩国电影明星奖 人气演员奖（2016）

第36届黄金摄影奖 摄影导演评选人气女演员奖（2016）

SBS演技大赏 中篇电视剧类 优秀演技奖（2015）

第51届百想艺术大赏 电视类 女子新人奖（2015）

第1届大韩民国电影演技大赏 Young Star奖（2007）

第9届Director's Cut 最佳演技奖（2006）

第27届青龙电影奖 最佳新人女演员奖（2006）