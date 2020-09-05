Byeon Woo-seock

防弹新歌登顶公告牌百强单曲榜
2020-09-05
#明星档案 l 2020-10-06
职业：模特、演员
生日：1991年10月31日
身高：187cm
出道：电视剧《我亲爱的朋友们》（2016）
边佑锡在进入演艺圈之前曾是一位模特。边佑锡有一个长5岁的姐姐，姐姐曾是模特，如今的职业是空姐，身高达187cm的边佑锡也是受姐姐影响而开始了模特活动。
边佑锡在学生时代便表现出了对表演的喜爱，小学、初中时就常在人面前进行表演，进入高中后也因为出众的身高而被建议做模特，这也间接加强了他成为模特和演员的信念。大学时他也顺利进入电影专业学习。
边佑锡的演艺之路可谓不断积累、循序渐进。最初他在影视剧中饰演配角甚至龙套角色，但这也让他接触到了各种类型的人物，从而提升了自己的演技。另外，他也十分明智地在还未成名前便履行了兵役义务，因此现在边佑锡可以更加专注于演艺事业。
代表作：
·电视剧：
《青春记录》（2020）
《花党：朝鲜婚姻介绍所》（2019）
《请输入搜索词：WWW》（2019）
《直立行走的历史》（2017）
《全知单恋视角3》（2017）
《举重妖精金福珠》（2006-2017）
《步步惊心：丽》（2016）
《我亲爱的朋友们》（2016）
·电影：
《Soulmate》（2020）
《青年警察》（2017）
2020-09-05
2020-09-01
2020-09-05