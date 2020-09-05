Byeon Woo-seock





职业：模特、演员

生日：1991年10月31日

身高：187cm

出道：电视剧《我亲爱的朋友们》（2016）





边佑锡在进入演艺圈之前曾是一位模特。边佑锡有一个长5岁的姐姐，姐姐曾是模特，如今的职业是空姐，身高达187cm的边佑锡也是受姐姐影响而开始了模特活动。

边佑锡在学生时代便表现出了对表演的喜爱，小学、初中时就常在人面前进行表演，进入高中后也因为出众的身高而被建议做模特，这也间接加强了他成为模特和演员的信念。大学时他也顺利进入电影专业学习。

边佑锡的演艺之路可谓不断积累、循序渐进。最初他在影视剧中饰演配角甚至龙套角色，但这也让他接触到了各种类型的人物，从而提升了自己的演技。另外，他也十分明智地在还未成名前便履行了兵役义务，因此现在边佑锡可以更加专注于演艺事业。





代表作：

·电视剧：

《青春记录》（2020）

《花党：朝鲜婚姻介绍所》（2019）

《请输入搜索词：WWW》（2019）

《直立行走的历史》（2017）

《全知单恋视角3》（2017）

《举重妖精金福珠》（2006-2017）

《步步惊心：丽》（2016）

《我亲爱的朋友们》（2016）

·电影：

《Soulmate》（2020）

《青年警察》（2017）