《漫话国乐》 星星落在树林里:新与民乐 / 定大业之曲 / 江原道阿里郎





对于韩国人来说，10月9日是一个具有特别意义的日子，这一天是纪念朝鲜王朝第四代君主世宗大王颁布《训民正音》的“韩文节”。





韩文是一种颇有特色的表音文字，只要掌握其原理，任何人，甚至是没有受过教育的人都能在短时间内学会。韩文的特点是子音字母模仿嘴唇、舌头等发音器官发音时的模样，母音字母则模仿天、地、人的形象而创制，文字体系具有独特性与科学性，在全球可谓独一无二，这让韩国人也为之深感自豪。





不仅如此，韩文还体现了古人的宇宙观，具有深远的意义。《训民正音》记载了关于韩文的说明与创造目的，其中写道：“天地自然、宇宙万物的原理在于阴阳五行……”，强调韩文是基于阴阳五行学说创制的。





阴阳五行学说是一种哲学思想，古人的宇宙观是基于阴阳五行等概念相互关联而形成的。古人相信宇宙万物由阴阳这两种力量相互作用而诞生，黑暗、冰冷、阴影是阴，阳代表的是明亮、温暖、光彩，宇宙万物随着天地之间阴阳五行的规律而发生变化。五行也是古人了解世界的依据，古人认为水、火、木、金、土五种元素通过相生相克给宇宙万物带来变化，因此阴阳五行和谐、均衡，世界才能和平。世宗大王的伟大在于创造韩文，将古人的精神与思想也融入文字里，进而推动了韩国文化的蓬勃发展。

{音乐1：《星星落在树林里: 新与民乐》 / 大笒、小笒-韩忠垠}





世宗大王作为韩国历史上最伟大的圣君，学识渊博、才华横溢。世宗大王创造韩文后，还创作了第一首用韩文写成的诗歌《龙飞御天歌》，这是一部歌颂朝鲜王朝的建国历史、历代君王的文功武德以及祈求太平盛世的杰作。





“树大根深不易被风吹，

枝繁叶茂、开花结果……”

从简短的诗句中可以看出世宗大王的远大理想，好比树大根深、枝繁叶茂，朝鲜王朝也能奠定坚实的基础，国家繁荣富强。





《龙飞御天歌》是由125章组成的长篇纪实性诗歌，之后世宗大王还以这首诗歌为歌词亲自创作了《与民乐》、《致和平》、《醉丰亨》等声乐曲。其中，《与民乐》是以《龙飞御天歌》的第1章至第4章以及第125章等五章为素材创作的，意味着与老百姓共欢之乐。





接下来给大家介绍的是宗庙祭礼乐《定大业之曲》。宗庙祭礼乐是在供奉朝鲜王朝历代君王与王妃灵位的祠堂宗庙举行祭祀仪式时演奏的音乐。《定大业之曲》歌颂历代君王的武功，以大鼓震耳欲聋的鼓声开头，加之太平箫优美的曲调，威严而庄重。

{音乐2：宗庙祭礼乐《定大业之曲》中的“昭武”、“笃敬”、“永观” / 国立国乐院正乐团}





《定大业之曲》也是世宗大王的作品。说到这里，有的朋友可能会问，古代君王平时政务繁重，怎会还有功夫亲自创作音乐？据史书《世宗实录》记载，世宗大王不仅有绝对的音感，还经常用木棍在地上写乐谱等，对音乐颇有造诣。





世宗大王在政务繁忙之余还亲自创作音乐是因为之前宗庙祭祀仪式演奏的是从中国传入的音乐。有一次，世宗大王出席祭祀仪式后回宫时发出感叹道：“我们的先王在世时听的是本国的音乐，可去世后却听中国的音乐，朕觉得这实在不妥。”可惜的是，世宗大王在位期间，这些音乐未能在祭祀仪式中演奏，虽然他力图改革，却屡遭朝野的反对而未能付诸实现。





不过，世宗大王逝世后，儿子世祖实现了父亲的愿望，将父皇创作的《保太平》与《定大业》按照祭祀仪式程序稍作修改，并指定为宗庙祭礼乐而得以流传至今。





据说，世祖也像他父皇一样喜爱音乐，不仅是宫廷音乐，他还对民谣等老百姓的音乐也很感兴趣。有一次，世祖一行去江原道出巡时还特地召集当地的农民举办唱歌比赛，古籍中也有当时的唱歌比赛上一名叫东求里的官奴获奖的记录，可见在朝鲜王朝时代，人人都喜爱触动人心的音乐，音乐已深入至国王到普通老百姓的生活里，因此君王也想凭借正能量的音乐治理国家，并为此作出了不懈努力。

{音乐3：《江原道阿里郎》/ 李道（音）}