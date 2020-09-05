韩日同意8日起实施商务人士特别入境程序

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韩日两国政府6日宣布，两国就从8日起实施“商务人士特别入境程序”达成协议，两国商务人士只需经过一定的防疫程序，便可免除隔离措施，从事经济活动。受新冠疫情扩散影响，两国商务人士交流遭遇巨大阻碍，预计今后将得到很大程度上的缓解。





特别入境程序包括适用于短期出差人士的“商务通道”和适用于长期居留人员的“居留通道”。“商务通道”是指，韩方商务人士在向日本驻韩使领馆提交日本邀请方企业的承诺书和活动计划书后获得签证，在遵守特别防疫程序的情况下可免除入境后隔离措施。特别防疫程序包括出境前14天内监测健康状况、获得航班起飞72小时前实施的新冠病毒检测阴性确认书、加入旅行保险等在日本居留时所需的民间医疗保险，入境后还须在机场等处再次接受新冠病毒检测，并通过智能手机应用程序在14天内汇报健康状况。另外，14天内只允许搭乘专用车辆，不得使用大众交通手段，且仅允许在住处和工作地之间往返。以长期居留人员为对象的“居留通道”则无需在申请签证时提交活动计划书，不过相关人员须进行14天的隔离。持有经营管理、特派员等特殊目的签证的长期居留人员则可适用“商务通道”，免除隔离义务。访韩日本商务人士也将适用类似的程序和条件。





日本于今年3月以防止新冠疫情扩散为由禁止韩国公民入境，韩国随后也采取了相同的措施，两国人员交流实际上陷入中断状态。此后，日本又规定，若无特殊事由，禁止在韩国等159个国家逗留过的外国人入境。进入10月以来，日本允许以中长期居留为目的的韩国人员入境，此次又同意并实施特别入境程序，韩日两国的人员交流时隔7个月开始恢复。日本是韩国的第三大贸易对象国、第二大人员交流对象国，每年因工作目的赴日的韩国短期出差人员超过30万人次。韩国已对中国、阿联酋、印度尼西亚、新加坡实行特别入境制度，日本是第5个国家。日本此前仅对新加坡实行特别入境制度。





此次协议是菅义伟内阁成立后韩日首个合作案例，因此意义重大。韩国外交部表示，此次协议意味着对日人员交流以商务人士为起点正式重启，外交部将继续努力推动扩大特别入境程序的适用对象范围，扶持经济活动。日本外相茂木敏充表示，两国互为重要邻国，先让经济交流回归正轨极为重要。有意见期待，此次措施或将成为跌至冰点的韩日关系回暖的契机。不过，目前负面预测仍占据主流，认为两国能够就特别入境程序达成协议是出于经济利益的考虑，并不具备更深层次的意义，而在韩日矛盾的核心问题被强征劳工判决上，两国的立场分歧并未缩小。