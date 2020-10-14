悲喜交加 (애비규환)

导演：崔荷娜

编剧：崔荷娜

主演：郑秀晶/张慧珍/崔德文/申宰辉

类型：剧情

片长：108分钟

上映时间：2020.11（韩国）

英文片名：More than Family





剧情概要：

大学生托尔（郑秀晶饰）怀上了比自己小的男友浩勋（申宰辉）的孩子。怀孕5个月之时，托尔带着浩勋回家摊牌，并向妈妈（张慧珍饰）和继父（崔德文饰）展示了婚后5年计划，宣布将和浩勋结婚，但却换来了“你到底像谁成了这个德行”的指责。一气之下，托尔决定找到“我到底像谁”的答案，于是去寻找已经分离15年的亲生父亲，但结果托尔失望而归。沮丧的托尔回到家后发现，浩勋竟然人间蒸发了。关系生涩的继父、不靠谱儿的亲爹、离家出走的孩儿他爸，托尔陷入了悲喜交加的漩涡之中。





幕后花絮：

《悲喜交加》的片名是一个合成词，将原义为“惨绝人寰、惨不忍睹”的成语“아비규환”首字修改后，前两个字“애비”成为了“爸爸”的含义。这也表明影片是由与女主角有关的几位“爸爸”而造成的荒诞闹剧。该片也是郑秀晶的第一部大银幕作品，影片上映之时也刚好处于她将事业重心转至演员的时期，再加上片中饰演的角色是一名大学生孕妇，因此为影片增加了话题性与关注度。影片的首支预告片公布后不久，点击量便突破了100万，可见粉丝、观众对影片的期待。另外，片中张慧珍、崔德文等老戏骨的加盟也让影片的质量更加有所保证。