导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：郑艺恩(海外青少年文化小大使）





随着整个地球村的国际化水准越来越高，跨国跨民族婚姻激增，父母的国籍和民族异同的小朋友越来越多。本期节目有请最近被评为宋庆龄基金会主办的海外青少年“文化小大使”评选活动中入选的郑艺恩小朋友，为我们介绍一下作为一个多元文化家庭的子女在韩国的生活。









南：你好！首先请你给大家介绍一下自己好吗？

郑：大家好，我是性格开朗活泼、喜欢小动物的郑艺恩。我今年11岁了。我现在在韩国生活，我住在韩国的水原。我爸爸是韩国人，妈妈是中国人，今天很高兴来到这里接受采访。

南：生活在一个多文化家庭，你觉得怎么样？

郑：我觉得我和同学没有什么特别大的不同。刚开始我还有点担心大家会不喜欢我，但是后来我发现，他们反而更喜欢我会说中文，他们好奇我是怎么发音的。有时候，我去同学家玩，同学的妈妈还想让同学跟我学汉语。

南：你是在韩国学校就读，不是华人学校吧？你觉得这样做哪些地方比较好呢？

郑：我在韩国小学学习，学校离我家特别近，五分钟就能走到。我们小区里的朋友们都在我们学校上学，我每天早上和她们一起上学，放学以后一起在小区里玩。我还能常常去朋友家玩，我觉得很开心。而且，在韩国学校读书，不仅上学免费，中午吃饭也免费，还能学韩语，如果去华人学校读书的话，别的不说，同学们都住的很远，上学也很远，想一起玩也很难。

南：你妈妈是如何帮助你学习中国文化和中文的呢？

郑：我妈妈非常重视我的汉语学习，每个周末妈妈都带我去首尔参加中韩子女教育协会组织的文化教室，在那儿我们不但学习汉语，还学琵琶、快板，我还参加了小星星华语合唱团。现在因为疫情，我们从线下转为线上学习了。我妈妈为了让我学中国历史，她亲自找资料、备课，专门给我上课。









南：学习中文和中国文化也是一件很麻烦的事情，对吧？你有没有抵触的时候呢？你是怎样克服的呢？

郑：当然有啊！我每天和韩国孩子一样要去补习班补习英语和数学。然后还要比他们多学汉语和中国历史、学琵琶、练快板……我觉得我的时间不够用。有时候我太累了就不想继续学习了。

南：听说最近你获得了中国文化宣传小大使称号？能给我们介绍介绍吗？

郑：对，这是宋庆龄基金会主办的活动，全世界80多个国家和地区的海外华人小朋友们亲自用拍视频的方式参加了这次活动。我看到了那么多和我一样的小朋友们，知道了他们的故事，学到了很多知识，感觉很有意思。我还参加了《超级演说家》环球青少年演讲大赛，获得了亚非地区少儿组的二等奖。

南：你今后的梦想是什么呢？

郑：我今后想开一家猫猫狗狗幼儿园。但是我还没有想好将来要去哪里。我很有可能会去中国开一家猫猫狗狗咖啡店。

南：最后能简单地说一下，妈妈的故乡-中国对于你来说是一种怎样的存在吗？

郑：每年寒暑假都和妈妈回中国旅游一、两个月。前年我们夏天去了山东的青岛、烟台和威海。冬天去了珠海、香港和澳门。去年我们去了厦门和广州。中国对我来说，有美丽的风景，还有各种好玩的、好看的，特别是各种美食非常诱惑。（图片来自嘉宾）



