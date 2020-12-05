BLACKPINK专辑《THE ALBUM》被评为Billboard 2020最佳专辑

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BLACKPINK首张正规专辑《THE ALBUM》被美国Billboard内部人士评选为年度最佳专辑之一。

当地时间7日美国Billboard发布了“The 50 Best Albums of 2020:Staff Picks”榜单，BLACKPINK的专辑《The Album》榜上有名，排名第25位。Billboard评价该专辑称“专辑名称直白且具代表性，包含了从嘻哈到舞曲等风格多样的8首A级K-POP歌曲。”Billboard还评价称：“BLACKPINK持续获得歌迷的好口碑，是革命性的歌手。”

BLACKPINK今年一直活跃在国际音乐舞台。5月和Lady Gaga合作了歌曲《Sour Candy》，6月发行了超人气歌曲《How You Like That》，随后8月又携手人气歌手Selena Gomez发行《Ice Cream》，并在10月发行了出道以来的首张正规专辑《THE ALBUM》。歌曲和专辑也横扫国际音源榜单。

目前，BLACKPINK正在准备Livestream演唱会“THE SHOW”。这也是她们发行首张正规专辑后举行的首个演唱会，因此备受歌迷期待。