MISSION: POSSIBLE (미션 파서블)

导演：金亨周

编剧：金亨周

主演：金英光、李先彬

类型：喜剧、动作

片长：105分钟

上映日期：2021年2月17日（韩国）

其他译名：可能的任务





剧情概要：

禹秀韩（金英光饰）是一家私家侦探社的老板，只要给足酬劳，在他眼中便没有不可能完成的任务。一日，热血爆棚的秘密要员刘多喜（李先彬饰）带着现金1000万找到禹秀韩，开门见山要求合作调查一起走私军火案件。本就十分惹眼的两人如今共同合作更是成为万众焦点，而随着调查的深入，事件也变得越发复杂，两人也状况百出，甚至成为警方通缉目标。然而，禹秀韩和刘多喜查案的脚步并未停歇。





幕后花絮：

金英光此次通过《MISSION: POSSIBLE》首次尝试实打实的打戏，同时也融入诸多搞笑元素，让观众看到和以往有着“初恋回忆制造男”之称的金英光完全不同的另一面。女主角李先彬表示：“两人都很调皮，在拍摄现场也会互相开玩笑、聊天，就好像一对感情很好的兄妹。”这也让两位主演的对手戏得到非常自然的呈现。