防弹少年团超越本土歌手,成为2020年美国推特中被提及最多的音乐人。





推特近日公布了2020年一年产生的各项数据,其中防弹少年团在“2020年美国提及次数最多音乐人(2020 Most Tweeted About Musicians in the US)”中排名第1。





美国《福布斯》杂志也评价称:“防弹少年团(在排名中)领先于更具知名度的美国本土明星,成为焦点,但于这支韩国男子乐团(防弹少年团)来讲,这已是意料之中之事。”《滚石》杂志也报道称:“防弹少年团超越坎耶•维斯特、碧昂丝、德雷克,成为推特之王。”





此外,防弹少年团还成为去年推特中被提及次数最多的K-POP艺人,同时防弹少年团的官方推特账号也连续4年成为“全世界提及最多的账号”榜单第1。“全世界提及次数最多的K-POP音乐”榜单冠军为《Dynamite》,在该榜单中,防弹少年团共有6首歌曲上榜。