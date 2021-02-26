男士身边的“美容专家”——韩国“Cerma”公司

ⓒ CERMA

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们带领大家走进韩国“Cerma”公司，他们基于个人色彩分析开发男士化妆品。让我们与公司首席执行官吴胜贤（오승현）女士一道聊一聊他们公司。





韩国“Cerma”公司正在研究有助于防止皮肤老化的产品。吴女士在美国度过了童年时光，在那里与来自世界各地的朋友融合在一起，并开始对不同的颜色和文化产生兴趣。在这个过程中，她经常想到美的普遍性和特殊性。她曾就读于英国中央圣马丁艺术与设计学院和韩国弘益大学。在教学生时，她得知自己的商业计划被选为政府的支持计划，正因如此，她决定创办自己的公司。吴女士特别关注快速增长的男性化妆品市场。根据全球市场研究公司的数据，2010年，韩国男性化妆品市场总规模达7300亿韩元，但到2020年，这一数字跃升至1.4万亿韩元。这表明越来越多的韩国男性对美容很感兴趣，并积极消费美容产品。





实际上，男人很少使用彩妆化妆品，色彩专家把目光投向男士化妆品似乎很不寻常。底妆是整体化妆的第一个步骤，也是最重要的阶段，因为透亮的皮肤会留下非常好的印象。在底妆化妆品中，第一步就是找出与自己的皮肤相匹配的颜色，但是男性很难找到适合自己肤色的完美配色，因为男士的彩妆产品不多，需求高而供应少。吴女士决定探索这个市场，并专注于她最擅长的领域。





韩国“Cerma”公司以其自身的化妆品品牌发布了第一款洁面乳和防晒霜。实际上，许多男人忽略了这两种产品，这对于护肤至关重要。韩国“Cerma”公司认为这是因为使用起来非常不便而且繁琐，因此公司致力于提高产品的使用便利性。韩国“Cerma”公司的洁面乳可以用于男人洗脸和剃须，这对于不小心因为刮胡子而刮伤留疤和发炎的男人来说是理想的选择。这款洁面乳含有天然物质，有助于舒缓敏感肌肤。而韩国“Cerma”公司的防晒霜不粘也不油腻，其专利物质可有效预防丘疹，治疗毛孔粗大。由于拥有自己的研究所，韩国“Cerma”公司能够生产这些创新产品。实际上，任何一家初创公司都很少拥有自己的研究中心。





韩国“Cerma”公司的产品受到了韩国消费者的好评。公司还进入了亚马逊和Shopee等全球电子商务购物平台，以覆盖世界其他地区的消费者。今年，韩国“Cerma”公司计划打入东南亚市场，其中包括新加坡、马来西亚和泰国。该公司还加紧开发使用人工智能的个人配色平台，以帮助对护肤品不太了解的人群寻找适合自己的产品。





韩国“Cerma”公司一直在研究皮肤护理和彩妆的方法，以及如何以更有效和更便捷的方式治疗皮肤，这样的努力当然符合公司的管理理念，韩国“Cerma”公司一直寻求更便捷的护肤方法。随着韩国化妆品逐年扩大其在全球市场的影响力，我们期待着韩国“Cerma”公司的未来，希望他们能够引领全球男性美容行业。





ⓒ CERMA