日本审定通过歪曲历史高中教材
2021-04-03
#明星档案 l 2021-04-06
职业：演员
出生日期：1983年2月14日
出生地：大邱
身高：185cm
血型：A型
学历：龙仁大学社会体育学专业
出道：电视剧《新妓生传》（2011）
成勋出道前是一名专业游泳运动员，因负伤而不得不放弃游泳。2011年，毫无表演经验的成勋凭借出色的外形条件在电视剧《新妓生传》竞争率高达1000：1的选角中脱颖而出，正式以演员身份出道。
出道后，成勋决心沉下心来，从配角开始慢慢积累自己的表演经历，然而幸运之神却格外眷顾他，接下来的《信义》、《家族的诞生》等几部戏中，成勋均是主演级的角色，而且颇有表演天赋的他也很好地完成了角色塑造，获得了观众的认可。
主要代表作：
·电视剧：
《婚词离曲》（2021）
《升级》（2019）
《我在路边捡了个艺人》（2018）
《焦急的罗曼史》（2017）
《五个孩子》（2016）
《Oh My Venus》（2015）
《热爱》（2013～2014）
《新保镖之翡翠娃娃》（2013，中国）
《家族的诞生》（2012）
《信义》（2012）
《新妓生传》（2011）
·电影：
《你恋爱了吗》（2020）
《回来吧，釜山港之爱》（2018）
主要获奖经历：
MBC放送演艺大赏 真人秀类 男子最优秀奖（2020）
MBC放送演艺大赏 真人秀类 男子优秀奖（2019）
MBC放送演艺大赏 真人秀类 最佳娱乐明星奖（2019）
亚洲艺人大奖 最受欢迎演员奖（2018）
第13届亚洲模特奖颁奖典礼 韩国模特明星奖（2018）
亚洲艺人大奖 演员类 最佳娱乐明星奖（2017）
KBS演艺大赏 新人男演员奖（2016）
亚洲艺人大赏 Best Choice奖（2016）
SBS演技大赏 新人奖（2011）
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