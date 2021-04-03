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职业：演员

出生日期：1983年2月14日

出生地：大邱

身高：185cm

血型：A型

学历：龙仁大学社会体育学专业

出道：电视剧《新妓生传》（2011）





成勋出道前是一名专业游泳运动员，因负伤而不得不放弃游泳。2011年，毫无表演经验的成勋凭借出色的外形条件在电视剧《新妓生传》竞争率高达1000：1的选角中脱颖而出，正式以演员身份出道。





出道后，成勋决心沉下心来，从配角开始慢慢积累自己的表演经历，然而幸运之神却格外眷顾他，接下来的《信义》、《家族的诞生》等几部戏中，成勋均是主演级的角色，而且颇有表演天赋的他也很好地完成了角色塑造，获得了观众的认可。

主要代表作：

·电视剧：

《婚词离曲》（2021）

《升级》（2019）

《我在路边捡了个艺人》（2018）

《焦急的罗曼史》（2017）

《五个孩子》（2016）

《Oh My Venus》（2015）

《热爱》（2013～2014）

《新保镖之翡翠娃娃》（2013，中国）

《家族的诞生》（2012）

《信义》（2012）

《新妓生传》（2011）





·电影：

《你恋爱了吗》（2020）

《回来吧，釜山港之爱》（2018）





主要获奖经历：

MBC放送演艺大赏 真人秀类 男子最优秀奖（2020）

MBC放送演艺大赏 真人秀类 男子优秀奖（2019）

MBC放送演艺大赏 真人秀类 最佳娱乐明星奖（2019）

亚洲艺人大奖 最受欢迎演员奖（2018）

第13届亚洲模特奖颁奖典礼 韩国模特明星奖（2018）

亚洲艺人大奖 演员类 最佳娱乐明星奖（2017）

KBS演艺大赏 新人男演员奖（2016）

亚洲艺人大赏 Best Choice奖（2016）

SBS演技大赏 新人奖（2011）