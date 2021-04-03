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职业：演员

出生日期：1987年1月3日

出生地：全罗南道顺天

身高：167cm

血型：A型

学历：庆熙大学戏剧电影学

出道：电视剧《河内新娘》（2005）





金玉彬从小就对表演十分感兴趣，小学时曾在表演培训班学习。当时金玉彬的家和培训班单程也要一个半小时，但她依旧坚持上课，可见其对表演的喜爱。中学时期，金玉彬一直参与和表演相关的社团活动，并最终考入庆熙大学，成为表演专业的学生。





2005年出道后，金玉彬凭借清纯的外貌迅速成为青春题材影视剧的首选演员，并凭借《女高怪谈4：声音》入围第42届百想艺术大赏“最佳新人演员奖”。2008年，年仅22岁的金玉彬成为朴赞郁导演的《蝙蝠》的女主角，与影帝宋康昊飙戏，让她成为家喻户晓的演员，强大的表演功底也获得了观众认可。





主要代表作：

·电视剧：

《黑洞》（2021）

《阿斯达年代记》（2019）

《小神的孩子们》（2018）

《宥娜的街》（2014）

《剑与花》（2013）

《钱的战争-番外篇》（2007）

《飞越彩虹》（2006）

《河内新娘》（2005）





·电影：

《一级机密》（2018）

《恶女》（2017）

《少数意见》（2015）

《AM 11:00》（2013）

《借尸还魂》（2012）

《高地战》（2011）

《女演员们》（2009）

《蝙蝠》（2009）

《1724妓房乱动事件》（2008）

《多细胞少女》（2006）

《女高怪谈4：声音》（2005）





主要获奖经历：

第23届春史电影节 最佳女主角奖（2018）

第3届大田电视剧庆典 长篇电视剧类 女子优秀表演奖（2014）

第42届西班牙锡切斯国际电影节 最佳女主角奖（2009）