《漫话国乐》 阿里郎 / 和尚打令 / 老虎下山

如果旋律、节奏与和声是西方音乐的三大要素，韩国的传统音乐-国乐的构成要素为旋律与长短（相当于西方音乐的节奏），其中以长短为主，尤其一些独特的长短是西方音乐所没有的。





今天给大家介绍下国乐的长短中突显魅力的“峨茂里长短”。峨茂里长短以十拍为一个长短。西方音乐一般“一二、一二”这样有规律地打节拍，峨茂里长短则截然不同，具有明显的特点。峨茂里长短将十拍分成一半，以五拍为一组，这五拍又分成三拍与两拍，先打三拍后再打两拍，击鼓的口音为“덩 따쿵, 쿵 따쿵”，给人摇摆不定的感觉。在民谣中，江原道阿里郎使用这独特的峨茂里长短。

《阿里郎》 / 姜权珣、金德洙等人





其实在国乐中，峨茂里长短并不常见。比如民谣更常用的是古格里长短，盘索里则使用中茂里、扎紧茂里等长短。可如果在盘索里表演中间突然来一下峨茂里长短，会令人眼前一亮，所以在盘索里表演中，在重要人物或角色粉墨登场时，节奏会突然变成峨茂里长短。如，盘索里《兴夫歌》中“和尚打令”就是最有代表性的例子。





坏心眼的孬夫把弟弟兴夫一家人赶出家门后，兴夫因今生首次经历的贫困而惊慌失色。以前虽然作为士大夫家庭的子弟还读过书，可从未为了生计奔波过，要不兴夫怎会说要替人打板子呢。倒霉的是，替人打板子的活儿也给别人抢走，兴夫不顾脸面去找哥哥家借粮食，可又被狠心的哥哥打了一顿后赶走。兴夫受委屈受够了，和妻子拥抱着伤心地痛哭时，一位和尚刚好路过看到这对可怜的夫妻，就给他们物色了一个风水好的地段。神奇的是兴夫就在那个地段建房住下来后，有幸治好燕子的腿，托燕子的福便成了富人家。所以在盘索里《兴夫歌》表演中，当这位给兴夫的人生带来转折点的和尚粉墨登场时，提醒听众故事情节即将发生变化的标志就是“峨茂里长短”，这一长短给场面营造紧张氛围，凸显故事情节的变化。

盘索里《兴夫歌》中“和尚打令” / 金律姬（音）、雷鬼乐队Soul Sauce





盘索里《水宫歌》也有使用峨茂里长短的桥段，就是“老虎下山”。

龙宫官员鳖为了求得兔子的肝来到凡间时，首次目睹了别开生面的场面。在茂密的丛林里，各色各样的动物聚在一起开一年一度的宴会。这时鳖心想这群动物里一定会有兔子，就激动地高喊“兔相公”，未料口齿不清，却喊成“虎相公”。老虎今生头一次听有人叫它相公，就兴高采烈地跑下来，一下子出现在鳖的眼前。可从鳖的立场来看，突然有一只高大又凶猛的老虎奔向自己一定会心惊胆战的。

（声音：범 내려 온다, 범 내려 온다）

这时以轻快急促的峨茂里长短凸显鳖因老虎的出现而慌张的心态。





最近李捺致乐队的热曲《老虎下山》深得歌迷的喜爱。这首歌就是把盘索里《水宫歌》中“老虎下山”的桥段重新诠释的，有趣的是旋律与盘索里相同，节奏却大相径庭，从盘索里的峨茂里长短改成四拍演唱。最近这首歌人气火爆，也许对峨茂里长短感到陌生的年轻一代或外国人来讲，李捺致乐队使用的节奏听起来更亲近、更顺耳。

《老虎下山》/ 李捺致乐队