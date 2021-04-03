北韩大力推进住宅建设的原因及其内容

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北韩在今年1月举行的劳动党第8次全国代表大会上提出首都建设宏图，要在新的经济发展5年计划期间在平壤市建设5万套新式住宅，即每年建设1万套住宅。那么，北韩在新冠疫情和国际制裁长期化等受到多重制约的情况下，为何要大力推进住宅建设呢？





在上次党代会上，金正恩委员长表示1年建设1万套，5年间在平壤建设5万套住宅。北韩通过媒体大肆宣传此事，意在突显金正恩委员长的治国业绩。目前，北韩对外采取强硬政策，对新成立的美国拜登政府也是如此。在此情况下，如果不能解决民生问题，将难以受到民众普遍支持和信任。因此，虽然经济状况严重恶化，但是为获取民心，不得不有所作为。由于住宅建设无需从外国大量进口建设材料，以北韩自身的资源也能推进，且能在较短时间内取得展示性成果，因此，北韩作出了推进住宅建设的战略性抉择。





金正恩委员长执政后，2012年建设仓田大街，2015年建设未来科学家大街，2017年建设黎明大街等，在平壤建设多处新市区，目前在平壤建设1.6万多套规模的高层公寓。在此情况下，北韩计划今后5年间在平壤追加建设5万套住宅。对此，代言北韩立场的在日本朝鲜人总联合会机关报《朝鲜新报》报道称，平壤市人口在持续增加，但是能满足新时代文明生活条件的住宅短缺，因此，北韩在大力推进住宅建设事业。





据美国中央情报局去年公布的文件，北韩总人口的12%生活在平壤。在韩战仍在持续的1951年，北韩就制定平壤市复兴计划，以重建被炮火摧毁的建筑。战争结束后，北韩在苏联、中国以及东欧国家的援助下，为将平壤建设成可对外炫耀的社会主义城市，积极推进复兴计划，但是当时建设的住宅已变得老旧不堪，且北韩经济从80年代后期开始走下坡而未能展开大规模建设工程。由于首都平壤住宅严重短缺，增建平壤住宅成为北韩当局的当务之急。





3月23日，北韩国务委员会委员长金正恩作为今年首次现场视察活动选择了平壤松新、松花地区1万套住宅建设工程奠基典礼。北韩将以松新、松花地区为首，计划在西浦、金泉地区和九九节大街地区每年建设1万套住宅，这些地区位于离平壤市区较远的外围地带。松新地区和松花地区位于平壤东部外围地带，附近有地铁松新站和东平壤站。西浦地区和九九节大街地区位于北部外围地带。西浦地区附近有平壤机场，九九节大街地区位于西浦地区以东8公里处。目前，平壤市区已建有许多住宅和高楼大厦，但很多是老旧的建筑。如果拆掉老旧建筑后重新建设，需要较长时间和更多费用，因此北韩选择在平壤外围地带新建住宅，以节省时间和费用，且短期内完成建设工程，能博取民众欢心，取得更大的宣传效果。总之，北韩计划以5年的时间在平壤东部和北部地区共建设5万套住宅。





另外，北韩还在平壤市中心普通江江畔建设800幢阁楼式住宅。大同江的支流普通江一带是很多内阁官员和劳动党干部居住的地方。金正恩委员长计划将这些住宅作为礼物送给为党和国家献身的人，以鼓励他们取得更大成就，加强内部团结。这在北韩被宣传为分配给国家有功人士的住宅，鸟瞰图上的小区和住宅外观设计非常优美，这里靠近举行最高人民会议的万寿台议事堂和举行大型政治活动的金日成广场，离劳动党中央委员会总部大楼和平壤车站也很近。目前，北韩正在这平壤市中心黄金地段建设800幢高级阁楼式住宅，并将分配给为党和国家献身的各部门有功者、科学家、教育家、作家以及劳动党高干居住，因此，入住这800幢高级阁楼式住宅的将是在平壤有身份和地位的人。





北韩计划在今年年底以前建设1万套住宅后，明年再建设1万套住宅，因此，必须为缩短工期展开速度战。平壤是社会主义城市规划的典范，因此，北韩为在短期内建设1万套住宅，不得不动员军队。3月23日，北韩国务委员会委员长金正恩出席平壤松新、松花地区1万套住宅建设工程奠基典礼时，将建设指挥部旗帜交给了国防相金正官，因为负责进行建设工程的主体是军队，最高负责人是国防相。在北韩，军队负责进行建设工程是司空见惯的事情，本次工程除首都建设委员会、速度战青年突击队、革命史迹地建设局外，北韩建设部队也参与工程，并争取在最短时间内完成建设任务。





在今年1月举行的劳动党第8次全国代表大会上，除平壤市5万套住宅建设外，还决定在咸镜南道检德地区建设2.5万套住宅，在新义州建造高层建筑等，在北韩各地建设住宅和高楼大厦。但是在平壤综合医院、元山·葛麻海岸旅游区等大规模建设计划因经济困难而推迟工期的情况下，不知能否顺利推进新建设事业。最大的问题是经济困难、财政短缺。人力可由军人充当，建设材料也可在北韩内筹措，但是必须投入相当的资金。金正恩委员长执政后，北韩在新武器开发上投入巨资，经济变得更加困难，因此，即使北韩在住宅建设上投入一切可用的资金和资源，也难以如期完成数万套住宅建设事业。在此情况下，北韩有可能为缓和国际社会对北韩制裁作出努力。分析认为，北韩迟早会向美国伸出橄榄枝，并提议举行南北韩对话。





目前，北韩在大力推进劳动党第8次全国代表大会上提出的平壤5万套住宅建设事业和普通江江畔800幢阁楼式住宅建设事业，以及咸镜南道检德地区2.5万套住宅建设事业等，金正恩委员长执政后，北韩的住宅事业迎来了新的转机，但不知北韩的住宅建设能否按其计划顺利进行。