韩国新冠疫苗接种情况

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韩国的新冠疫苗接种工作按照政府的计划，自今年2月26日起，以全国各地的疗养医院、保健所、康复中心等设施内未满65周岁的住院患者、医务人员以及工作人员为对象接种阿斯利康疫苗。27日起为抗疫一线的医务人员接种辉瑞疫苗。然后自4月1日起，首次面向普通人，疫苗接种对象扩大到75周岁以上的老年人、残疾人、收监人员以及相关设施的从业人员。在韩国，全体国民都免费接种疫苗，只是个人不得选择疫苗种类。还有，如果不按时申请接种疫苗，接种顺序会自动延后。如果接种疫苗后出现副作用等情况，由国家负责赔偿。





目前接种的疫苗是阿斯利康与辉瑞，截至4月24日，累计有229万人进行了新冠疫苗接种，在第一、第二季度接种对象者中，占比35.28%。其中，13000多人出现头疼、发烧、肌肉痛等不良反应，严重的还有血栓、麻痹等副作用，接种后死亡的人共有56人。对此，自4月12日起，在阿斯利康疫苗的接种对象中，30岁以下被排除在外。另外，自4月起还推出新措施，如果接种疫苗后出现身体不适等不良反应，即使没有医生证明，也可以申请休假。





最近随着世界各国为了确保疫苗展开激烈竞争，还出现疫苗供不应求的现象。据了解，以目前的情况，政府计划今年第二季度引进的莫德纳疫苗中，相当部分很难在上半年内运抵韩国。虽然未能按照计划引进疫苗，但政府原定的上半年新冠疫苗接种计划没有发生变化，目前政府以已确保的疫苗可以为1200万人进行第一剂接种。为了实现这一目标，4月末全国的接种点已增加到260多处。





另外，24日韩国政府与辉瑞追加签署了4000万剂（2000万人份）新冠疫苗购买合同，加上之前签署的辉瑞、阿斯利康、杨森、莫德纳、诺瓦瓦克斯等疫苗，韩国已确保9900万人份新冠疫苗，这样有望顺利应对后续疫苗接种了。





根据政府计划，第二季度将面向约850万名65岁以上老人以及老人福利设施、残疾人设施等的入住人员与工作人员开展接种工作。第三季度将启动面向慢性疾病患者与19-64岁人群的接种工作。第四季度起将进行新一轮接种，并为那些没有接种的人接种疫苗。这样一来，9月前完成面向全体国民的第一轮接种，力争11月实现群体免疫目标。