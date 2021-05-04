第22届全州国际电影节严守防疫准则顺利开幕 活动有序进行

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第22届全州国际电影节于上周开幕，在经过首个周末后，线上、线下票房成绩理想，电影节主要活动在严守防疫准则的前提下有序进行。





截至上周末，所有在影院上映的参展影片的售票率高达96.7%。开幕影片《爸爸的路》上映日4月29日及分别上映56场和46场的5月1日、2日，所有场次均售罄，4月30日的售票率也接近90%。此外，与去年相同，今年继续通过网络视频平台wavve展出影片，且使用量较去年增加了30%，反映出影迷的热情。今年电影节严格遵守防疫准则，参展作品上映厅仅开放33%的座席，73%的参展影片则只在网络平台播放。





除影片展映外，电影节各色活动也备受关注。4月29日，第7届“100 FILMS 100 POSTERS”活动与电影节一同开幕，该活动也因疫情而采取预约制，至上周末为止已有1200名大众参与。此外，电影节开幕式、支持缅甸民主运动记者会、J Special：本年度策划人柳贤京记者会、全州小巷放映会等各色活动也在遵守防疫政策的前提下一一展开。全州国际电影节官方YouTube频道还将实时直播国内外电影人参与的“与观众对话”活动。





第22届全州国际电影节将于4月8日闭幕。