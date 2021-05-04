KBS新剧《五月的青春》首播 李到晛、高旻示继《甜蜜家园》后再合作

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KBS 2TV全新月火剧《五月的青春》于5月3日晚首播。该剧是男女主角李到晛、高旻示继人气网剧《甜蜜家园》后再次合作，也是二人首次主演地面波电视台剧集。





《五月的青春》在首播当天举行了在线制作发布会，导演宋敏烨携主要演员李到晛、高旻示、李相二、琴赛璐等出席，分享了关于电视剧的故事。该剧背景为1980年5月，讲述的是在水深火热的那个年代，男女主人公熙泰（李到晛饰）和明希（高旻示饰）命中注定般相遇、相知的故事。





李到晛和高旻示曾在《甜蜜家园》中饰演兄妹。在被问及两人再次合作的感想时，高旻示称：“刚看到剧本时就感觉‘熙泰’这一角色很适合李到晛，没想到真的是由他来演。能够再次合作非常开心，也很感恩。很多观众很喜欢之前的作品，相信在这部剧中大家会有不同的感受吧。”





《五月的青春》是李到晛和高旻示首次在地面波电视台剧集中担纲主演。对此，李到晛表示：“感觉很不同，很兴奋。在KBS楼面挂上了（《五月的青春》）的超大海报，我父母看到后拍了照片发给了我。这是我的梦想，现在梦想成真了。”





《五月的青春》已于3日晚开播，并将于每周一、周二播出。