北韩对韩美终止导弹指南表露不满

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5月31日，北韩朝中社刊登国际问题评论家金明哲题为《废除导弹指南意图为何》的文章，主张韩美终止导弹指南是美国故意对北韩采取的敌对行为，并表示美国常把对话挂在嘴上，但在行动上却走对抗之路。这是北韩首次通过官方媒体对韩美首脑会谈作出反应，但并非以官员名义，而是以国际问题评论家的名义发表评论，且谴责力度不强。





金明哲是何许人尚不明确，北韩外围机构“朝美和平中心”主任叫金明哲，但不确定是不是这个人。分析认为，文章的内容反映了北韩当局的意向，但是谴责力度不太强。北韩通常由劳动党副部长金与正或外务省副相崔善姬等高层官员发表谈话，但此次是以金明哲个人名义发表评论，且谴责力度不强。由此看来，北韩有意与美国举行对话，但在举行对话以前对美国持续施压，使美国采取对北韩有利的措施。





北韩表示，美国称北韩的自卫措施违反联合国决议，但是却赋予其追随者不受限制的导弹开发权，这是厚颜无耻、双重做法的铁证。其实，在韩美首脑达成协议的内容中还包括北韩总是作出敏感反应的人权问题，但是北韩为何执着于导弹指南呢？





在韩美首脑会谈结束后发布的联合声明中含有北韩人权问题，且美国印太协调员坎贝尔此前表示还将通过人权问题对北韩施加压力，但是北韩只对韩美终止导弹指南发起了抨击。北韩表示“为什么不让我们开发但却允许韩国开发”为今后进行导弹试射制造了借口，因为金正恩委员长在今年1月举行的北韩劳动党第8次全国代表大会上指示有关部门开发战术核武器，因此北韩有可能以此为借口试射远程导弹。





由于韩美商定终止导弹指南，韩国时隔42年恢复了“导弹主权”。韩国总统文在寅在会谈结束后举行的联合新闻发布会上表示，非常高兴地告知导弹指南废除一事，并将此作为本次会谈所取得的最大成果之一。





1979年，美国基于防止东北亚军备竞争的战略判断而与韩国签订导弹指南，但是随着北韩核导威胁加剧，逐步松绑韩美导弹指南，2017年将韩国研制弹道导弹的射程维持在800公里的同时，全面取消对导弹弹头重量的限制，此次则就终止韩美导弹指南达成协议，完全解除对韩军导弹射程的限制，因此今后韩国可独自开发射程1000公里以上的中程弹道导弹，进而研发卫星运载火箭，促进航空航天技术发展。





韩国已成功研发射程800公里、弹头重量2吨的“玄武-4”型弹道导弹。一般的弹道导弹弹头重量为500公斤左右，因此将“玄武-4”型弹道导弹的弹头重量减至500公斤，其射程将超过2000公里。北韩拥有可搭载核弹头的弹道导弹，且金正恩委员长指示有关部门研发战术核武器，这对韩国构成严重威胁。韩国虽然没有核武器，但是在北韩的核导威胁下有必要最大程度地提升导弹能力。





有分析认为，韩美商定终止导弹指南与双方的利害关系相吻合，因为美国试图以此牵制中国，而韩国实现了自主国防。但是中国对韩国弹道导弹的发展充满了警惕。中国驻韩大使邢海明表示，与美国发展双边关系是韩国的自由，中方不宜多言，但若损害到中国的国家利益，中方绝不会坐视不顾。





2017年韩美修订导弹指南时将韩国导弹射程维持在800公里是因为800公里覆盖韩半岛全境，足可应对北韩威胁，但是超过800公里，具有牵制中国等周边国家的意义，因此中国政府对韩美终止导弹指南感到不满，但是没有表明官方立场。在此情况下，金明哲通过文章表示韩美终止导弹指南，将周边国家也锁定在射程范围内，给周边国家造成安全威胁等，还反映了中国的立场，这意味着北韩将以此进一步巩固与中国的友好合作关系。





不论如何，由于北韩将终止韩美导弹指南视为对北韩的敌对行为，并发文谴责美国，这有可能为重启美北对话造成负面影响。目前，北韩尚未完全关闭美北对话之门，但是就终止韩美导弹指南一事表露出不满情绪，因此暂且不会与美国举行对话。





最近，美国国务卿布林肯通过媒体公布拜登政府的对北韩政策纲要时没有提及北韩人权问题，只表示将通过外交渠道与北韩进行务实性接触，但是北韩在官方媒体发表文章，批评韩美终止导弹指南，因此近期内将难以举行美北对话，且北韩有可能进行远程导弹试射。此外，新冠疫情也是重启美北对话的阻碍因素。目前，北韩受新冠疫情的影响，难以进行正常的经济活动，且不知疫情何时才能完全得到平息，在此情况下，北韩与美国举行对话，就无核化问题展开拉锯战也无助于经济复苏，因此北韩有可能认为通过自力更生发展经济的正面突破战熬过艰难时期能在之后举行的美北对话中占据有利位置。





今后，如果韩美两国举行联合军演，北韩有可能加大抨击力度，甚至发起武力挑衅，加剧韩半岛紧张局势，因此我们希望美北双方都能以和平为重，通过对话与协商尽快启动韩半岛无核化进程。