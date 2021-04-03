东京奥运会官网独岛标识引争议

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东京奥运会组委会的官网地图将独岛标识为日本领土，并拒绝韩国提出的更正要求。对此，韩国国内的抗议声日渐高涨，甚至出现了抵制东京奥运会的呼声。





韩国外交部1日罕见地公开召见日本驻韩国大使馆总括公使相马弘尚，就该问题提出强烈抗议并要求日方立即予以更正。





在东京奥运会官网介绍日本境内圣火传递路线的地图中，日方在岛根县上方即韩国独岛所在位置标识了一个小点，使独岛看似日本领土。对此，韩国政府于2019年7月向日本提出抗议，并于今年5月24日通过日本驻韩国大使馆再次提出更正要求，不过日本政府始终表示无法接受该要求，因此该标识至今仍未被删除。日本官房长官加藤胜信5月28日在记者见面会上表示，无论基于历史事实，还是国际法，竹岛（日方将韩国独岛称为竹岛）确凿无疑地属于日本固有领土，完全无法接受韩方的主张。加藤胜信还就韩国政界部分人士提出抵制东京奥运会的说法表示，我们对于守护领土、领海和领空的决心十分果断，将冷静坚定地进行应对。这意味着日本绝不会进行更正，而且还将奥运会视作主张对独岛主权的绝佳机会。





奥运会是纯粹的体育盛事，禁止任何政治问题的介入。若日本在这一场合提出对独岛的主权，可以说是公然违背奥林匹克精神。





此外，东京奥运会能否正常举办目前尚不得而知。日本国内新冠疫情持续蔓延，东京奥运会赞助商之一、《朝日新闻》甚至发表社评，敦促首相菅义伟做出取消奥运会的决定。不过日本政府与国际奥委会却坚持举办奥运会。有报道称，东京奥运会还制定了免责书，要求运动员同意若参赛期间感染新冠病毒，将自己担责。这种行为预计很难避免拿运动员的生命安全做赌注的批判。





在这种情况下，日本借机主张对独岛主权的行为相当于使奥运会沦为政治宣传场合，这对任何一方都无益处，反而会为奥运会的正常举行增添更多阻力，使日本政府的对外形象大幅下滑。有分析认为，日本政府不应轻视韩国国内抵制东京奥运会的声音。