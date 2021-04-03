2021全球绿色目标伙伴峰会闭幕 各方发表《首尔宣言》

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2021首尔全球绿色目标伙伴2030峰会（P4G峰会）5月31日在首尔结束为期两天的议程，顺利闭幕。与会各方发表《首尔宣言》，阐明了推动包容性绿色恢复、碳中和、民官合作的决心和计划。韩国总统文在寅在闭幕式上表示，希望此次峰会成为所有人类即刻积极参与气候行动、打造绿色未来的重要起点，让我们从现在开始进行绿色实践。





本次P4G峰会是2018年首届峰会后的第二届，主题为“通过包容性绿色恢复实现碳中和愿景”。这也是首个在韩国举行的环境领域多边首脑会议。包括文在寅在内，约50个国家的首脑级别和高级别人士、20多个国际机构的负责人以视频方式与会。





P4G是“Partnering for Green Growth and Global Goals 2030”的缩写，是一个旨在应对气候变化、实现可持续性发展的绿色经济公共民间伙伴关系国际协议机制。下届峰会将在哥伦比亚举行。





《首尔宣言》强调了发达国家对实现包容性绿色恢复的重要性和对发展中国家的援助。《首尔宣言》认为，气候危机已超越环境问题的范畴，对经济、社会、安全、人权等领域的课题造成影响，是一项迫在眉睫的国际性挑战。就解决该问题的方案，《宣言》提出应扩大太阳能、风能等可再生能源发电的比例，加强国际合作，促进能源转型。《宣言》鼓励去碳化并摸索停止海外火电站建设项目公共金融援助的方案，在减碳存在困难的领域应推动清洁氢能的使用。另外，《宣言》签署各方还一致同意为今年11月第26届《联合国气候变化框架公约》缔约方大会的成功举办和《巴黎协定》目标的实现共同努力。根据《巴黎协定》，到2100年，各方应努力将地球平均温度上升幅度限制在1.5摄氏度以内。今年是履行该目标的第一年，《首尔宣言》也明确提出努力将上升幅度控制在1.5摄氏度之内。





文在寅在此次峰会上还发表了题为“解决海洋污染问题”的演说。对此，《首尔宣言》指出，各方同意国际社会需团结一致解决海洋塑料垃圾问题，将通过海运去碳化提高海洋的可持续性，共同努力防止海洋的进一步污染。





韩国环境部长官韩贞爱指出，韩国向国际社会承诺为发展中国家的绿色恢复提供援助、进一步加强气候环境行动方案以实现碳中和是此次峰会的主要政策成果。韩国在峰会上率先承诺扩大与发展中国家的合作项目，并呼吁国际社会共同参与。





韩国政府计划以此次峰会的成果为基础，在6月G7峰会、11月第26届《联合国气候变化框架公约》缔约方大会等国际外交舞台上积极推动关于通过包容性绿色恢复实现碳中和的讨论。





不过环境团体则批判《首尔宣言》是“没有实质性内容的空话”，在峰会期间未看到任何符合目前气候危机紧迫状况的实效性对策。