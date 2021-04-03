T×T发行新正规专辑《混沌之章：FREEZE》 登顶45个地区iTunes专辑榜

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TOMORROW×TOGETHER（T×T）发行第2张正规专辑《混沌之章：FREEZE》回归，全球粉丝反响热烈。

继“梦之章”系列专辑之后，T×T携新专辑《混沌之章：FREEZE》开启全新音乐旅程。主打歌《0X1=LOVESONG(I Know I Love You)feat. Seori》是一首流行摇滚曲风的歌曲，讲述的是“少年在混沌之中唯一确信的是对对方的爱”的内容。

新专辑发行后第二天，便成为英国、日本、加拿大、巴西等45个国家和地区iTunes Top专辑榜冠军，这一成绩也超越了去年10月发行的第3张EP拿下30个国家和地区该榜冠军的成绩，刷新了T×T自己的最高记录。

主打歌《0X1=LOVESONG(I Know I Love You)feat. Seori》也创造了佳绩，在全球31个国家和地区的iTunes Top歌曲榜中排名第1，同样也打破了上张专辑主打歌《5点53分的天空中发现的你和我》在该榜单的冠军个数。

T×T原计划在专辑发行当天举行Showcase，然而在专辑发行前一天，一名工作人员确诊新冠肺炎，因此Showcase也被紧急叫停，T×T全员也在第一时间接受了检测。所幸成员的病毒核酸结果均为阴性，并在1日晚举行了线上直播回归秀。