ⓒ TheMinjoo, PEOPLE POWER PARTY, Justice Party, The People's Party

韩国《宪法》明文规定，韩国实行多党制。《宪法》保障政党的自由成立，政党是韩国政治的重要组成部分。韩国自大韩民国政府成立以来，实际上在几十年的时间里可以说保持了一党专政政党体制，到了90年代才具备了两党制形态，从此政党开始多了起来。





以去年4月举行的国会议员选举为例，共有50个政党参加选举，比上一届增加了16个，有史以来最多。参加国会议员选举的政党突然激增有一个主要原因，就是2019年末国会通过了有利于小规模政党的《选举法》修订案，这样在短时间内出现了很多新党，连执政党等主要政党也纷纷组建了比例联合政党。





目前韩国的主要政党有共同民主党、国民力量党、正义党、国民之党、开放民主党等。其中，共同民主党与国民力量党是两大政党，左右韩国政治。共同民主党是执政党及国会第一大党，目前在国会300个席位中拥有174个，占比58%，最多。国民力量党的前身是未来统合党，作为最大在野党，在国会拥有102个席位，占34%。





关于韩国两大政党在全国的首长占据情况，在2018年6月举行的第7届地方选举中，执政党共同民主党力压在野各党派大胜，席卷首尔市长等大部分的首长职位。尤其在釜山市长选举中，共同民主党候选人以52.8%的得票率有史以来首次当选，一时成了热点话题。当时，在17个市、道广域行政区首长竞选中，共同民主党共拿下14个，当时的自由韩国党（国民力量党前身）只有2名候选人在大邱广域市长与庆北道知事选举中当选。不过在今年4月举行的首尔与釜山两大城市市长的再选补选中，执政党以惨败告终。国民力量党获得了压倒性的胜利，夺回了两大城市的市长职位，这也为执政党寻求明年大选获胜的计划亮起了红灯。