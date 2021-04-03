韩国5月出口增幅创32年来最大值

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自去年底以来，韩国出口指标持续向好，从去年11月起连续7个月保持增长势头。其中今年5月的出口额是历年同期的最高纪录，同比增幅也创下了32年以来的最高水平。实际上不仅仅是5月，已经过去的3月、4月的出口额同样是历年同期最高水平。另外，今年1月至5月的累计出口额和日均出口额均为有史以来的同期最高值。可以说，这已经超越了新冠疫情导致去年出口骤减而产生的基数效应。关于今后的走势，各方意见不一。乐观看法认为，在势如破竹的出口的带动下，有望实现今年的经济增速目标。谨慎观点则认为，疫情影响和外部变数尚存，增长势头能否保持仍是一个未知数。今天，我们邀请到了现代经济研究院研究委员吴准范（音，오준범），与他一起进行深入分析。





以通关数据为准，5月出口额为507亿美元，较去年同期大增45.6%。这一增幅是1988年8月以后32年9个月以来的最高水平。尤其是出口增幅已经连续两个月超过40%，是有史以来的首次。如果按照开工天数来计算，日均出口也大幅增长。5月开工天数少于4月，但出口额超过500亿美元，日均出口额达到24.2亿美元，同比增长49%，这是2018年9月以来的最高值，也是历年同期的最高水平。在开始进行统计以来的所有单月中高居第3。





5月韩国出口表现优异，最主要的原因是新冠疫情导致去年5月出口骤减，从而产生了基数效应。此外，全球景气复苏带动对半导体、石油化学、钢铁、汽车零部件等韩国主要出口产品的需求并推升了价格，再加上韩国企业在全球市场的竞争中大放异彩，也推动了出口的增长。从具体内容来看，5月出口可以说是成果丰硕，大部分产品和出口地区都呈现向好趋势。





去年出口主要依赖半导体等少数产品，不过今年5月的出口则截然相反，15种主要产品中，有14种出现了增长，其中12种产品的增幅达到两位数以上，13种产品连续3个月以上增长。从具体产品来看，半导体出口额同比增长24.5%，连续11个月增长，自2018年以来首次突破100亿美元。汽车出口增长93.7%，是14年8个月以来的最大增幅。石油化学和石油制品分别增长94.9%和164.1%，增幅均刷新纪录。韩国主要出口产品的表现都十分亮眼，共同拉动出口增长。





韩国产品的出口并不局限于特定地区，而是在全球各国均衡增长。继4月后，韩国产品出口已连续两个月在全球9大地区同步增长，其中8个地区的增幅保持在两位数以上。韩国政府预计，目前的出口向好势头将持续到下半年，这主要是因为韩国及海外均出现了积极信号。最近世贸组织发布的数据显示，全球10个主要国家今年第一季度的出口都转为增长势头，这还是新冠疫情发生以来的首次。尤其是中间材料出口从去年5月的减少43.6%转为今年5月的增长77%，体现出主要国家投资和生产活动的复苏，十分鼓舞人心。另外，与去年出口高度依赖半导体、生物保健等个别产品不同，今年大部分产品走势良好，作为韩国最主要出口产品的半导体市场日益活跃，令前景更为乐观。





不过也有观点认为，这种趋势能否持续还需要进一步的观察。汽车半导体等主要零部件的供给不足和全球贸易量骤增导致海运运力不足、运费上升的情况还将持续较长一段时间，为今后的出口蒙上了一层阴影。此外，国际油价和原材料的价格持续上涨也对韩国企业的出口价格竞争力构成压力。出于这些原因，韩国出口企业对下半年出口情况持保守观点。韩国经济研究院对12大出口主要行业的一项调查显示，参与问卷调查的150家企业中，超过一半预测今年下半年的出口将下滑。





另外，最近与人民币升值同时出现的韩元快速升值也令人担忧。近期人民币升值的速度极为不寻常，中国人民银行为抑制人民币价值的猛涨，将外汇存款准备金率上调2个百分点。这是中国政府自2007年以来首次上调准备金率，不过人民币汇率能否得到调整仍是一个未知数，而美国拜登政府对各国政府干预外汇市场十分敏感。若韩元价值也伴随人民币持续上涨，那么韩国的出口竞争力将被削弱，韩国企业的盈利能力也将恶化。可以说，目前出口同时存在着积极和消极的因素，那么今后韩国出口的走势究竟如何呢？





预计随着全球经济以美国和中国为中心出现反弹带动需求扩大，韩国出口将保持向好势头。不过对出口景气构成威胁的风险因素仍然存在。首先，新冠疫情的不确定性并未消除。第二，各国的景气复苏程度呈现出两极分化的趋势，若美国逐步退出宽松的货币和财政政策，新兴国家有可能出现经济低迷的情况。今后美国若因经济快速恢复而回收流动性，会造成资金流出新兴国家、金融市场波动扩大的情况，有可能在新兴国家引发经济危机。最后，美中贸易纷争再次爆发和中国经济内部的不稳定因素也是不容忽视的风险。若中国与美国的贸易纷争持续，导致产业和出口竞争力下滑，那么中国经济内部的不稳定因素，比如企业负债、房地产泡沫、影子金融等问题有可能浮出水面。韩国在出口领域与中国经济有着十分密切的关系，因此在这方面需要提前做好应对。





出口一直是韩国经济的重要支撑。韩国政府和央行预计今年的经济增速为4%，若要实现这一预期值，出口的作用十分重要。为了维持韩国企业出口向好的势头，有必要出台多方面的支援方案，同时制定有力的内需提振措施，以应对出口因外部环境变化而出现萎缩。