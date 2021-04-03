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职业：演员

出生日期：1987年6月22日

出生地：庆尚南道晋州市

身高：170cm

学历：东国大学话剧电影专业

出道：LUV专辑《Story Orange Girl》（2002）





吴涟序最初是以女团成员身份出道的。2002年初三时，吴涟序加入了女团LUV并发行了首张专辑，全慧彬也是成员之一。不过，由于队内人气不均一，导致女团最终解散，吴涟序也果断放弃唱跳，转型成为演员，开始接拍广告及影视剧。

最初的表演之路并不顺畅，甚至起初参加过数百次试镜但均未被采用。此后几年她在各种剧集中饰演小角色，度过了一段艰辛的时光。2012年吴涟序凭借在KBS电视剧《顺藤而上的你》中的精彩表现，获得当年KBS演技大赏的最佳新人女演员奖，演技获得了认可，此后也逐渐迎来事业巅峰。





主要代表作：

·电视剧：

《这区域的疯子X》（2021）

《有瑕疵的人们》（2019）

《花游记》（2017）

《我的野蛮女友》（2017）

《回来吧大叔》（2016）

《来了！张宝利》（2014）

《医学团队》（2013）

《顺藤而上的你》（2012）

《童颜美女》（2011）

《同伊》（2010）

·电影：

《国家代表2》（2016）

《只是朋友》（2012）

《女高怪谈5》（2009）





主要获奖经历：

SBS演技大赏 Fantasy电视剧类 优秀演技奖（2016）

第11届亚洲模特奖颁奖典礼 人气明星奖（2016）

MBC演技大赏 连续剧类 最佳女主角奖（2014）

第7届韩国电视剧庆典 最佳女主角奖（2014）

第2届大田电视剧庆典 人气明星奖（2013）

MBC演技大赏 最佳新人女演员奖（2012）

KBS演技大赏 最佳新人女演员奖（2012）