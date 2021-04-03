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很久很久以前，

在一个小山村里住着一个名叫阿山的少年。

他跟母亲相依为命，常常帮母亲做各种活计。





“娘，我上山去砍柴了！”

“好的，可别往深山里去啊，说不定会遇到老虎的。”





但是，那天阿山却一直走到了深山里。

阿山把砍好的柴捆成一捆背在肩上，正要准备回家的时候，

一只个头足有一栋房子那么大的老虎出现了！





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阿山控制住自己颤抖的身体，开始编故事。





“哎呀，大哥，我找的你好苦，原来你在这儿啊！娘从小就给我讲了好多大哥你的事情，她说我有一个双胞胎哥哥。”

老虎对阿山的话深信不疑。

“啊，原来是这样啊！怪不得小时候只有我没有娘。娘她老人家还好吧？”





老虎把阿山送回了家。





第二天，要去厨房做饭的母亲看到院子里的情景，急忙叫阿山出来。

院子里有只死野猪。他们仔细端详，发现野猪脖子上有老虎牙齿的痕迹。

“看来它真的以为咱们是一家人，所以想帮帮咱们。”

“哎呀，天啊，真是太感谢了……”

他们把老虎送来的野兽的肉和皮卖掉，生活也过得宽裕多了。

渐渐地，阿山和母亲也开始把老虎当作是自家人了。





时光飞逝，年迈的母亲离开了人世。

母亲去世的那天，从远远的山里传来老虎嘶哑的哭声，

那声音持续了好几天。





“大哥也知道娘去世了啊……”





自从母亲去世后，老虎就再也没有来过家里。





母亲去世一年后，阿山去给母亲上坟，

却看到坟前有3只戴孝的小老虎在哭泣。





“奶奶去世以后，父亲吃不下、睡不好，结果就生病了，不久前离开了世间。”





阿山把埋在附近岩石下的老虎大哥移葬到了母亲的坟边。

从那以后，他和他的老虎侄子们一直过着幸福和快乐的生活。