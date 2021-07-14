导演：沈德根

主演：金康宇/金素慧/李正亨/洪振起

类型：恐怖/悬疑

上映日期：2021年8月（韩国）

其他片名：GUIMOON: The Lightless Door





剧情概要：

1990年，一家修炼院的管理人员将来此投宿的客人杀害后自杀。此后几年，这里接连不断地发生死亡事件，因此修炼院被迫关闭。但在关闭之后，也有好奇之人闯入，但全部“只进未出”，因此关于这里有一道“鬼门”的传闻也传播开来。道镇（金康宇饰）是一位女巫的儿子，母亲在修炼院开坛做法后离奇死去，为找出真相，道镇来到了修炼院，并遇见了几个为拍视频而大胆猎奇的大学生，而等待他们的将是极度的血腥与恐怖。





幕后花絮：

《鬼门》是主演金康宇出道20年首次挑战灵异恐怖题材电影。金康宇在看过剧本之后就产生了浓厚的兴趣，并与导演进行了深度探讨，他在影片中饰演的“道镇”是一位女巫的儿子，因此继承了母亲通灵的能力，因此金康宇认为，角色所感到的恐怖应该与一般人有所不同，而这一看法也让导演产生了更多灵感。《鬼门》在院线上映时除了普通屏幕外，还将上映ScreenX、4DX、4DX Screen等不同版本，而这也是韩国恐怖电影的首次尝试，影片相关技术负责人表示“这将会给观众带来前所未有的恐怖电影观影体验。”