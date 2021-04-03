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吸烟不仅危害人体健康，还会对社会产生不良影响，因此世界各国的禁烟措施日趋全面、严格，并通过各种活动积极鼓励人们禁烟。





据最新数据，韩国男女成年人的吸烟率分别是35.7%与6.7%，在经合组织成员国中排在第12位。





韩国政府自80年代末起，根据《国民健康增进法》逐步加强禁烟措施。如今，政府办公大楼、医院、学校、图书馆、机场、客运站、火车站、地铁站、公交车站、公园、补习班、住宿设施、餐厅、网吧、体育馆、福利设施、300席以上的表演场、总建筑面积在1000平米以上的办公楼与厂房等凡是保健福祉部指定的设施与机构都一律禁烟。首尔江南区还把人口流动频繁的江南路一带指定为禁烟区。以首尔市为例，户外禁烟区从2011年的670处增至2017年的16900余处，户外禁烟区面积从2011年的19.19平方公里扩大到2017年的82.51平方公里，占首尔市总面积的13.6%。在韩国，如果在餐厅内吸烟被查处，烟民与餐厅将分别被处以10万与170万韩元的罚款。





另外，政府为了降低吸烟率，自2017年起正式实施香烟盒警告图案标示制度，香烟盒的正反面都印有吸烟警告图案，其面积占整个香烟盒的30%以上，并印有吸烟警告标识，面积占香烟盒的20%以上。





其实政府为了降低民众的吸烟率，之前采取的是提高香烟价格的措施。韩国自2015年起，香烟售价从2500韩元提升至4500韩元。今年初，政府进一步宣布计划将香烟售价提高至8000韩元，力争在2025年以前将韩国的吸烟率降到29%。另外，政府还通过电视广播、报章杂志、社交网络等多样的媒体与平台大力展开禁烟活动，提高人们对禁烟的意识。





大企业也积极响应政府的禁烟措施，全面实施室内禁烟，甚至规定烟民员工在晋升中受到不利影响。有的企业还设立戒烟学校、戒烟基金等辅助机制，帮助与鼓励员工加入戒烟的行列。