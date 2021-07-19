韩国代表团优势项目：棒球

北京奥运是通过预赛决定半决赛和决赛的球队，这次是6个国家分为两组，先进行小组赛。韩国（世界排名第3）、美国（排名第4）和以色列（排名第24）同分在B组，东道主日本（排名第1）、墨西哥（第5）和多米尼加共和国（第7）分在A组。

因为参赛国家少，为了有更多精彩的比赛，将实行让“败者复活”的方式，给战败的队继续参赛的机会。如果能成为小组第一，再经过3轮淘汰赛获得全胜，即可获得金牌。即便是小组赛的倒数第一或第二，通过“复活赛”，也有机会争夺金牌。

韩国队最顺利的摘取金牌的途径是首先在B组获得第一，然后再跟A组的第一名的比赛中获胜。但是本次奥运还有一个特别规定，那就是如果因为疫情，某个队不能参加比赛，那么其余的球队将进行单循环比赛，最后由第一、第二名角逐金牌，第三、第四名角逐铜牌。