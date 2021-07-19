韩国代表团优势项目：棒球

日本审定通过歪曲历史高中教材
2021-04-03
# 总教练金卿文能否再续2008北京奥运之荣耀?
# 与东道国日本队以及强队美国队的战绩展望如何?
2008年北京奥运会上，韩国在预赛、半决赛和决赛一共9轮比赛当中获得全胜，谱写了韩国棒球的奥运神话。当时任总教练的金卿文教练再次接过指挥棒，期待继北京奥运之后再现“横滨神话”。
棒球是从1992年巴塞罗那奥运会开始成为奥运正式项目，连续5届，直到北京奥运会。因为棒球除了在美洲地区和东亚国家以外，在其他国家普及度较低，因此2012伦敦奥运和2016里约奥运均被排除在正式比赛项目之外。但日本是个酷爱棒球的国家，于是棒球又被请回了东京奥运。遗憾的是，这次古巴在预选赛中被淘汰，奥运金牌很可能成为韩、美、日间竞争的对象。
北京奥运是通过预赛决定半决赛和决赛的球队，这次是6个国家分为两组，先进行小组赛。韩国（世界排名第3）、美国（排名第4）和以色列（排名第24）同分在B组，东道主日本（排名第1）、墨西哥（第5）和多米尼加共和国（第7）分在A组。
因为参赛国家少，为了有更多精彩的比赛，将实行让“败者复活”的方式，给战败的队继续参赛的机会。如果能成为小组第一，再经过3轮淘汰赛获得全胜，即可获得金牌。即便是小组赛的倒数第一或第二，通过“复活赛”，也有机会争夺金牌。
韩国队最顺利的摘取金牌的途径是首先在B组获得第一，然后再跟A组的第一名的比赛中获胜。但是本次奥运还有一个特别规定，那就是如果因为疫情，某个队不能参加比赛，那么其余的球队将进行单循环比赛，最后由第一、第二名角逐金牌，第三、第四名角逐铜牌。
韩国队由11名投手和13名野手组成。根据美国职业棒球大联盟秘书处“40人名册奥运选拔禁令”，柳贤振、金广铉、金河成、崔智万无法加入韩国队效力。而韩国棒球委员会（KBO）的代表选手、“北京奥运神话”的主力选手金炫秀和江旻浩本次将率领师弟们挑战东京奥运。
韩国队投手阵容更加年轻，30多岁的投手只有车宇瓒和高英杓，大部分都是20多岁，唯一的一名十几岁的选手是起亚的新人--刚高中毕业的李义立。捕手选择了在国际赛事中拥有丰富经验的老将江旻浩和杨义志。李正厚和姜柏昊等球员也被选为主要击球手。从美国大联盟回归韩国的著名外野手秋信守曾一度成为球迷们关注的对象，但最后被排除在名单之外。
日本棒球至今获得了1枚银牌和2枚铜牌，本次很有可能将利用东道国的便利，强烈期待第一枚奥运金牌。日本在本国职业联赛球员当中选拔了最有实力的24名选手。日本队曾经表示，韩国是最强劲的对手。
日本队的阵容看起来似乎是为了准备在决赛当中与韩国队交锋而组成的，投手11人、野手13人。正在美国职业棒球大联盟效力的大谷翔平、达比修有、前田健太等选手虽说未能进入名单，但是唯一曾出战过08年北京奥运、曾效力纽约洋基队的田中将大，以及在日本职业联赛中大显身手的选手们大举进入了本次奥运的名单。
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