韩国代表团优势项目：跆拳道、柔道

为防止跆拳道项目的所有奖牌被特定国家包揽，比赛规则进行了调整。一直以来，尽管有出战席位限制，不过在5届奥运会跆拳道比赛中，韩国共有21名选手参赛，其中摘取12枚金牌，仅有两次遗憾未能站上领奖台。

截至2012伦敦奥运会，一个国家最多可有4名选手出战，男女各2个级别。从2016年里约奥运会起，世界跆拳道联盟根据排名自动赋予参赛资格，一个国家每个级别可有1名选手出战，最多可参与8个级别的全部赛事，韩国在里约奥运会当时共有5位参赛选手。

本届东京奥运会赶超里约奥运会，史上首次由6名选手出战，分别为男子58公斤级张俊（音）、68公斤级李大勋、80公斤级以上印乔敦（音）；女子49公斤级沈在英（音）、57公斤级李雅凛（音）以及67公斤级以上李多彬（音）。

在6人组成的出战名单中，李大勋选手是唯一一名有过奥运会参赛经历的选手，他自2012伦敦奥运会起连续3届出征奥运。除国际大赛冠军以外，还在奥运会上摘取了一枚银牌和一枚铜牌，唯独与金牌无缘。

本届奥运会李大勋能否获得金牌值得期待。此外，在2012年、2016年女子57公斤级比赛上连续夺得冠军的英国跆拳道选手杰德·琼斯能否首次实现三连冠，同样备受瞩目。