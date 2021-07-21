韩国代表团优势项目：跆拳道、柔道

日本审定通过歪曲历史高中教材
2021-04-03
# 跆拳道项目各有男女4个级别，共产生8枚金牌，赛事初期是关键
# 柔道，安保罗等再次挑战
为防止跆拳道项目的所有奖牌被特定国家包揽，比赛规则进行了调整。一直以来，尽管有出战席位限制，不过在5届奥运会跆拳道比赛中，韩国共有21名选手参赛，其中摘取12枚金牌，仅有两次遗憾未能站上领奖台。
截至2012伦敦奥运会，一个国家最多可有4名选手出战，男女各2个级别。从2016年里约奥运会起，世界跆拳道联盟根据排名自动赋予参赛资格，一个国家每个级别可有1名选手出战，最多可参与8个级别的全部赛事，韩国在里约奥运会当时共有5位参赛选手。
本届东京奥运会赶超里约奥运会，史上首次由6名选手出战，分别为男子58公斤级张俊（音）、68公斤级李大勋、80公斤级以上印乔敦（音）；女子49公斤级沈在英（音）、57公斤级李雅凛（音）以及67公斤级以上李多彬（音）。
在6人组成的出战名单中，李大勋选手是唯一一名有过奥运会参赛经历的选手，他自2012伦敦奥运会起连续3届出征奥运。除国际大赛冠军以外，还在奥运会上摘取了一枚银牌和一枚铜牌，唯独与金牌无缘。
本届奥运会李大勋能否获得金牌值得期待。此外，在2012年、2016年女子57公斤级比赛上连续夺得冠军的英国跆拳道选手杰德·琼斯能否首次实现三连冠，同样备受瞩目。
里约奥运是韩国柔道项目16年来首次错失金牌，希望本届东京奥运会能弥补当时的遗憾。
此次韩国男女选手在所有级别中均获得参赛资格。被认为最有希望摘金的选手是男子66公斤级安保罗（音）和男子100公斤级选手赵久涵(音)。安保罗在里约奥运会上获得一枚银牌，是代表选手。赵久涵是2018年世界锦标赛上获得金牌的重量级代表选手。赵久涵在里约奥运会前夕，因前十字韧带破裂错失奖牌，在东京奥运会上力争了却心愿。
出战男子73公斤级的安昌林被视为有力的金牌得主，男子60公斤级金元镇选手同样值得关注。金元镇在今年1月举行的世界柔道大师赛多哈站摘取金牌后得知父亲去世的消息而哽咽不禁，令人感到惋惜。 金元镇在父亲灵前承诺将把东京奥运奖牌献给父亲，为此他正咬紧牙关训练，让我们期待他的精彩表现！
东京奥运会史上首次新增了混合团体赛，韩国选手也将参与。
从本届奥运会起，男子比赛时间从5分钟缩短至4分钟。基于2016年国际柔道联合会的修订规则，为提高比赛的紧张感而将比赛时间缩短1分钟。
女子比赛时间维持4分钟不变，若规定时间内未能分出胜负，则进入金分加时赛。
寝技中被认定为“技有”的时间从15秒缩短至10秒。得分分为“一本”和“技有”，在一场比赛中获得两个“技有”即相当于“一本”，了解规则变化能够更加愉快地观战。
2021-04-03
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