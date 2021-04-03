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在一个小村庄里住着一对贫穷的兄妹。

一天，妹妹说想吃糯米年糕，哥哥就去集市上买。

路过村口的时候，他遇到了鬼怪。





“喂，我说朋友啊，你这是急着要去哪儿啊？”

“我到集市上去，妹妹说她想吃糯米年糕。”

“朋友，你能给我买点儿荞麦凉粉吗？”

“啊……好吧。”





“给，你要的荞麦凉粉。”

“真的？太谢谢了，谢谢你，朋友。”

“谢什么，抱歉没能早点买给你。你吃吧，我先回家了。”





就这样几个月过去了。





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“喂，朋友，好久不见！”





好久没见，他们俩高兴地抱在了一起。





“那个……我说朋友啊，我急着用钱，你能不能借给我三文钱啊?”

哥哥犹豫了好久，还是把钱借给了鬼怪。





“谢谢你。我明天晚上到你家去还给你。”





“我来还昨天借你的钱。给你，三文铜钱。”





鬼怪把三文钱还给哥哥，“嗖”地一声就消失了。

从那以后，鬼怪每天晚上都来还借了哥哥的三文钱。





“哎呀，真是个糊涂的朋友啊！”





没错，这个鬼怪真是这样，记性特别不好。

总是记不住自己为别人做过什么，

所以忘了已经还过钱，每天都来还那三文钱。





因为这位糊涂的鬼怪朋友，兄妹俩的生活也慢慢地变得宽裕一些了。





哥哥把鬼怪请到家里，妹妹已经准备好了一大桌菜等着他。

鬼怪捧起盛着荞麦凉粉的小锅狼吞虎咽、大吃特吃。





“这口锅已经这么旧了……我下次来的时候给你们带口新锅。”





从那以后，鬼怪每天都带着一口新锅和三文钱来还给兄妹俩。

那是一口神奇的锅，只要放点米进去，就会变出满满的一锅米饭。

从那以后，村子里再也没有人饿肚子了。





有一天，哥哥在去集市的路上又遇到了鬼怪。





“喂，我说朋友啊，你这么匆匆忙忙的是要去哪儿呢？”

“其实我是去受罚的，过去我过得太挥霍了。等我回来，再把跟你借的钱、锅、还有棒槌还给你啊。”





兄妹俩每天晚上都会等着鬼怪回来，可是都一年过去了，也没有见到他的踪影。





“没有钱、魔法锅和棒槌也没关系，鬼怪朋友能回来就好了。”





有这样热切盼望他回来的朋友们，那个糊涂的鬼怪总有一天会回来吧？