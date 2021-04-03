进入菜单 进入原文

档案

Korean
档案

中国语

About KBS Go to KBS
Go Top

糊涂的鬼怪

#韩广有声故事书 l 2021-10-05

韩广有声故事书

Language

ⓒ Getty Images Bank

在一个小村庄里住着一对贫穷的兄妹。

一天，妹妹说想吃糯米年糕，哥哥就去集市上买。

路过村口的时候，他遇到了鬼怪。


“喂，我说朋友啊，你这是急着要去哪儿啊？”

“我到集市上去，妹妹说她想吃糯米年糕。”

“朋友，你能给我买点儿荞麦凉粉吗？” 

“啊……好吧。”


“给，你要的荞麦凉粉。”

“真的？太谢谢了，谢谢你，朋友。”

“谢什么，抱歉没能早点买给你。你吃吧，我先回家了。”


就这样几个月过去了。


ⓒ Getty Images Bank

“喂，朋友，好久不见！”


好久没见，他们俩高兴地抱在了一起。


“那个……我说朋友啊，我急着用钱，你能不能借给我三文钱啊?”

哥哥犹豫了好久，还是把钱借给了鬼怪。 


“谢谢你。我明天晚上到你家去还给你。”


“我来还昨天借你的钱。给你，三文铜钱。”


鬼怪把三文钱还给哥哥，“嗖”地一声就消失了。

从那以后，鬼怪每天晚上都来还借了哥哥的三文钱。


“哎呀，真是个糊涂的朋友啊！”


没错，这个鬼怪真是这样，记性特别不好。

总是记不住自己为别人做过什么，

所以忘了已经还过钱，每天都来还那三文钱。


因为这位糊涂的鬼怪朋友，兄妹俩的生活也慢慢地变得宽裕一些了。


哥哥把鬼怪请到家里，妹妹已经准备好了一大桌菜等着他。

鬼怪捧起盛着荞麦凉粉的小锅狼吞虎咽、大吃特吃。


“这口锅已经这么旧了……我下次来的时候给你们带口新锅。” 


从那以后，鬼怪每天都带着一口新锅和三文钱来还给兄妹俩。

那是一口神奇的锅，只要放点米进去，就会变出满满的一锅米饭。

从那以后，村子里再也没有人饿肚子了。


有一天，哥哥在去集市的路上又遇到了鬼怪。 


“喂，我说朋友啊，你这么匆匆忙忙的是要去哪儿呢？”

“其实我是去受罚的，过去我过得太挥霍了。等我回来，再把跟你借的钱、锅、还有棒槌还给你啊。”


兄妹俩每天晚上都会等着鬼怪回来，可是都一年过去了，也没有见到他的踪影。 


“没有钱、魔法锅和棒槌也没关系，鬼怪朋友能回来就好了。”


有这样热切盼望他回来的朋友们，那个糊涂的鬼怪总有一天会回来吧？ 

目录

推荐内容

Close

为了向听友提供更好的服务，KBS WORLD Radio网页正在应用Cookie和其它相关技术。您持续浏览本台网页，将被视为您已同意利用上述技术和本台的《个人信息处理方针》政策。 详细内容 >