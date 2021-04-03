全球供应链陷入混乱 韩产业界倍感紧张

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随着中国电力短缺影响生产、原材料价格上涨，对全球供应链陷入混乱的担忧日渐升温，韩国产业界倍感紧张。尤其是能源价格的上升导致海运费暴涨，引发了物流混乱，使企业陷入多重困境。





中国电力短缺严重，各地政府纷纷采取措施，包括取消国庆节假期灯光秀、限制商业设施营业时间和工厂运作时间、高峰期电费上调25%等。多地甚至出现了无事前通知或临时通知后立即停电的状况，居民生活受到严重影响。以往中国政府在缺电时往往先对产业部门采取节电措施，尽可能不影响民生领域，由此可见本次电力短缺程度之严重。





分析指出，出现这一情况的主要原因是电煤短缺、能源价格上涨和缺乏灵活性的碳中和政策。





印度也发生了类似情况。中国、印度的电煤库存即将耗尽，而供暖需求集中的冬季即将来临，紧张氛围日渐加剧。电煤价格较年初上涨了155.40%，当季燃煤的价格也出现了相似的涨幅。





能源价格暴涨导致的电力短缺又引发了原材料价格的上涨，最具代表性的是钴、锰等。由于中国当地工厂的开工率因电力短缺而下滑，原材料供给受到了较大的影响，成本也大幅上涨。更严重的是海运费也出现了较大涨幅。据海运业界消息，以本月1日为准，反映海运费水平的上海出口集装箱运价指数（SCFI）达到了4614.10，接近去年同期的4倍。





原材料价格和海运费同时上涨将使韩国制造业、尤其是出口企业陷入巨大困境。电池业界最为紧张。目前全球电动汽车供给扩大，电池业界正积极铺展业务，且在生产方面对中国的依赖度相当高。然而电池的核心原材料钴、锰的价格暴涨，甚至连供应都无法及时到位。业界有关人士表示，电力在电池成本中的占比小于钢铁，因为往往签署长期的原材料供应合同，因此目前尚无影响。不过今后若电力进一步短缺，随时有可能发生供需不稳的情况。业界正探讨将对中国依赖度较高的材料生产转移至国内的方案。





钢铁业界也倍感不安。钢铁业的生产、消费、投资从今年8月起已转为跌势，尽管9月出口创下了65年以来的最大值，但按照目前这种趋势，将不可避免地遭受冲击。尽管各行业的困难程度有所不同，但均感受到了严重危机，纷纷谋求对策。