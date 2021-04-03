南北通信联络线恢复联络

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此前因北韩单方面措施而被切断的南北通信联络线于本月4日上午9时恢复。对此，韩国统一部表示，南北通信联络线的重新连接为韩半岛局势的稳定和南北关系的修复奠定了基础。





今年9月底，北韩国务委员长金正恩表示将恢复南北联络线，5天后东海、西海地区的军事通信线和南北共同联络事务所通信线恢复正常通话。第二天，北韩对舰艇间国际商船公用频率通信的呼叫也予以了应答。





今年7月27日，北韩时隔13个月恢复通信联络线，然而8月10日韩美联合军演启动后，北韩为表示抗议再次单方面切断线路。9月29日，金正恩在北韩最高人民会议上发表讲话时表示将恢复通信线，本月4日上午，通信线再次重启。不过朝中社指出，为修复南北关系、开启光明的未来，韩国政府应努力解决重要的先决课题。





南北通信线是连接韩国与北韩的重要沟通渠道，扮演着南北关系晴雨表和先行指标的角色。南北关系良好，则线路连接通畅；若北韩对韩国有所不满或谋求重新调整关系，往往会先采取不应答通信线联络的举措。一旦北韩有意重新展开对话，又会以恢复通信线作为先行措施。





东海和西海地区军事通信线旨在为南北往来等的流程提供协助，防止偶发性紧张局面或冲突的发生。南北共同联络事务所通信线主要用于信息交流和各类会谈的事先沟通。





此次通信线恢复的最大意义在于能够管控韩半岛紧急状况的安全装置重新启动。不同于以往的是，这次北韩不仅对外通报了通信线的恢复，对内也进行了大力宣传。虽然这其中有金正恩讲话的原因，但也意味着北韩十分看重此次通信线的重启，这令外界期待今后南北对话不仅有望重启，更有可能取得实质性进展。另外，此前韩国总统文在寅提议发布《终战宣言》，金正恩随后以恢复通信线予以回应，可以说是通过两国领导人取得的重要进展。





统一部敦促北韩稳定维护南北通信联络线，尽早重启对话。该部门还表示，希望就南北协议的履行等南北关系修复问题和韩半岛和平进程展开实质性讨论并取得进展。