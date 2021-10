TWICE发行出道后首支英文单曲《The Feels》

TWICE出道后的首支英文单曲《The Feels》于日前发行。

TWICE去年与美国环球音乐(Universal Music)旗下厂牌Republic Records签订了合作协议,进军美国音乐市场,之后曾发行了《MORE & MORE》《I CAN'T STOP ME》《CRY FOR ME》等歌曲的英文版本。今年6月发行的第十张EP《Taste of Love》也在“Billboard200”最高排名第六,创下韩流女团EP在该榜单中的最高排名。为继续深耕国际音乐市场,同时也作为对海外歌迷的感谢,于是发行了出道后的首支原创英文歌曲《The Feels》。

《The Feels》是一首欢快的舞曲,融合了律动感十足的贝斯音以及Disco电音节拍,讲述的是一见钟情后的心动感觉。TWICE想歌迷推荐新歌称:“发行了我们的第一首英文歌,心情悸动。新歌《The Feels》中充满了我们的活力,希望全世界的歌迷都能喜欢。”

随着《The Feels》的发行,TWICE也展开全新一轮海外宣传活动过。除了开通直播与粉丝互动外,还写新歌登上美国多档知名节目打歌,为歌迷献上新歌舞台。