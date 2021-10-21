导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明（平泽大学教授）

嘉宾：孙睿超（时事中国语学院中文讲师）





一年一度的韩国高考又到了。高考对韩国人来说意味着什么？韩国人如何对待高考？有请在韩国从事高考教育的中国妈妈孙睿超，为大家介绍一下这方面的情况。









南：睿超老师，您好！首先请你给大家介绍一下自己好吗？

孙：大家好。我来自中国河北，在韩国已经生活了18年了。18年来，我一直在从事针对韩国学生的汉语教学。再仔细一点说，就是帮助希望以中文为特殊能力的学生考取他们理想的大学和专业。









南：一年一度的高考在韩国刚刚举行，作为培养考生的老师，你这段时间怎么过的呀？

孙：其实为了今年的高考，我们早早就开始奋斗了。夏季是最忙的时候，到了秋天，学生们就开始报考学校了，所以这一段时间算是比较轻松了。在韩国有把培养学生或者是养孩子比喻为“种庄稼”，我感觉今年我种的庄稼收成应该不错。

南：韩国的高考跟你所经历的中国的高考有哪些不一样的地方呢？

孙：韩国的高考渠道很多，大体上是分两种。一种是通过正式的大考，以大考成绩去申请大学的；另一种叫“随时招生”，这种报考方式要比正式的大考早一点，主要是看学生在学校里的平时考试成绩和表现。每个大学主要看的重点不同，所以如果有想读的大学和专业，那就要提前了解那里所要求的项目，比如参加与专业相关的竞赛或者是社会公益等等。虽然中国也有类似的方式，但是韩国随时招生的比例最高可达70%以上。也就是说，通过大考决定学校的考生是少数。这一点是跟中国最大的差别。









南：韩国考生和家长们的理想大学是怎样的呢？

孙：当然首先是三大学府，所谓“SKY”，就是指国立首尔大学、延世大学和高丽大学，然后就是首尔市内的学校，再就是虽然不属于首尔，但是在首都圈的学校。再就是在地方城市的公立大学。但是有些专业比如医科大学那就不太分城市了，即使地方城市也要去的。

南：如果考得不是很理想，韩国学生会怎样设计下一步呢？

孙：在韩国考生中有这样一句话，那就是”复读是必须，第二次复读是选择”。就是说，韩国学生还是很愿意为考取理想大学再奋斗一年的。

南：高考对韩国人来说意味着什么呢？过去有人说，高考决定人生，你觉得在韩国有这么严重吗？

孙：过去的确是有这种说法的，但是近年来感觉虽然高考依然对人生的影响很大，但跟过去相比似乎弱多了。因为现在人们可以获得成功的渠道太多了，即便不上大学也可以获得成功。（图片来自嘉宾）



