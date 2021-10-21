韩本科学历青年就业率在经合组织37个成员国中排名第31

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韩国全国经济人联合会下属韩国经济研究院的一项分析结果显示，韩国本科学历青年就业率在经合组织37个成员国中仅排名第31。研究院指出，这一现象的原因在于专业与就业岗位的不对口、高学历岗位增长缓慢、产业结构变化和劳动市场不具灵活性。





韩国经济研究院对经合组织成员国25-34岁青年的高等教育接受率和就业指标的分析结果显示，韩国本科学历青年就业率为75.2%，远远低于英国的90.6%、德国的88.4%和日本的87.8%，排在第31位。研究院尤其指出，在韩国本科学历青年中，非经济活动人口占比高达20.3%，在经合组织37个成员国中高居第三。非经济活动人口指因不具备工作能力或意愿而不就业的15岁及以上人口。以2020年为准，本科学历青年的非经济活动人口中，三成处于就业准备状态、两成处于休息状态。今年上半年，青年体感失业率达到25.4%，是30-39岁人群的2.2倍、40-49岁人群的2.6倍。





造成这种情况的最大原因是专业与就业岗位的不对口。根据经合组织的调查结果，韩国专业与职业之间的不一致率高达50.0%，在经合组织22个成员国中位列第一。韩国统计厅今年的调查也显示，就业岗位与专业的不一致率为52.3%，相当于超过一半的就业者从事着与专业无关的工作。研究院指出，大学对招生名额的限制导致了严重的不对口现象。例如，美国斯坦福大学计算机系的招生名额从2008年的141人增至去年的745人，增长超过4倍，而同一时期首尔大学仅从55人增至70人。





此外，高学历就业岗位的增速远远低于本科毕业生人数的增速。自2013年到去年，韩国本科毕业生人数以年均3.0%的速度增长，但高学历就业岗位的年均增速仅为1.3%。





产业结构的变化还导致就业岗位不断减少。受生产系统升级的影响，整体产业就业诱发系数从2010年的13.8人降低至2019年的10.1人。就业诱发系数指生产10亿韩元特定货物所带动的直接、间接就业者人数。也就是说，机械化、自动化导致就业岗位减少。





研究院还指出，韩国劳动市场的结构极为死板也对青年进入就业市场构成阻碍。根据世界经济论坛的劳动市场竞争力排名，韩国在141个国家中仅排在第97位。





韩国青年的教育水平在全球排名上游。经合组织2020年的统计显示，韩国人的高等教育接受率高达69.8%，相比之下，日本仅为61.5%、英国为55.8%、美国为51.9%，这意味着韩国国家层面上的人力资源分配十分低效，同时这也显示出韩国的教育系统和劳动市场未能跟上技术创新带来的产业结构变化。分析指出，青年人群在经济上面对着重重困难，亟需对教育和就业系统进行根本性改革。