《格拉斯哥气候公约》签署 减碳对韩国经济影响几何

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在197个国家代表齐聚一堂的联合国气候变化大会上签署了《格拉斯哥气候公约》，核心内容为减少煤炭使用。碳中和正在成为全球经济秩序的大势所趋，但通往碳中和之路却并非坦途。目前，各国纷纷启动“与新冠共存”模式、推动经济复苏，而中国、澳大利亚等主要国家之间却发生了贸易摩擦，这令人担忧加快减少煤炭发电有可能导致全球能源紧张。尤其是能源需求较大的冬季临近，煤炭、石油、天然气等原材料价格大涨，由此产生的通货膨胀也无法忽视。在漫长艰难的碳中和之路上，韩国经济将受到何种影响，又应如何制定对策，今天我们邀请到了真好经济研究所所长李仁喆（音，이인철），与他一起深入探讨。





COP26也就是《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议从10月31日起在英国举行。这次大会为期两周，围绕应对气候危机展开磋商。由于各国意见分歧严重，大会推迟一天才闭幕。最终，各国就分阶段减少煤炭发电达成了一致，发达国家也决定到2025年扩大气候基金出资规模。另外，各国同意明年再次对温室气体减排目标进行评估，以将地球气温上升幅度控制在1.5摄氏度以下。





《格拉斯哥气候公约》最引人注目的一点是提出分阶段减少无减碳装置的煤炭发电、分阶段停止对低效化石燃料的补贴。这是煤炭和化石燃料相关内容首次被写入联合国协议。协议草案曾包含“淘汰煤炭”的表述，不过由于印度等温室气体排放大国的抗议，最终被修改为“减少煤炭”。各国利益造成的意见分歧导致这份公约未能成为根本性对策，是这次大会的遗憾之处。尽管公约并未提出超出预期的承诺，但减少煤炭使用的核心内容仍将对碳排放量较高的韩国产业造成不小的影响。





韩国钢铁业是典型的高碳排放产业，年均排放量为1.17亿吨，占到整体产业排放量的约30%。虽然目前正在研发以氢能取代煤炭的新技术，但至少要到2050年才能投入使用。另外，碳排放量排在第二、第三名的石油化学和水泥业也在开发无碳排放工艺，但预计实现商用还需要一段时间。减碳不仅会影响重化工业，还将对韩国经济总体构成不小的压力。





碳中和可以说是韩国政府倾注最多心血的政策课题之一。文在寅总统去年底宣布碳中和目标，6个月后总统直属碳中和委员会成立。成立仅三个月，委员会便公布了“2050年碳中和草案”。不久后，文在寅在联合国气候变化大会上承诺到2030年将国家温室气体排放量较2018年减少40%、到2050年全面停止煤炭发电，这一举动顺应了国际社会的潮流。在大会因新冠疫情被推迟的一年间，澳大利亚发生大型森林火灾，欧洲发生大规模洪灾，使全球对气候变暖的危机感加剧。然而，最近氛围却有所转变，美国、中国等煤炭消费大国甚至未参与此次声明。分析指出，近期能源紧缺的状况对这些国家的决定造成了巨大影响。





全球各国都出现了燃料和能源短缺的情况，连带头推进碳中和的发达国家都临时扩大了煤炭、天然气等化石燃料的消费，新兴国家因物流和生产的混乱，情况更为严重。在对环保能源的需求增长的过程中，原材料价格骤涨对多个产业造成了连环性打击，推升了总体物价。不仅电力等能源的生产和价格受到影响，农水产品等生活必需品价格也不可避免地上涨。





根据韩国银行的进出口物价指数统计，10月进口物价同比上涨35.8%，是13年以来的最高值，环比涨幅也达到4.8%，连续六个月上涨。国际油价猛涨是进口物价大涨的主要原因。10月，迪拜原油价格为81.61美元，同比翻了一倍。天然气的情况也类似。韩国银行14日公布的《海外经济焦点》报告指出，至少到明年上半年，欧洲天然气价格将保持在远高于往年的水平上。主要原材料价格的上涨已影响到国内石油化学业界，各大企业业绩直到今年第二季度仍纷纷创下新高，但进入下半年却急转直下。LG、乐天、锦湖、韩华四大化工企业第三季度的营业利润均为1.8190万亿韩元，虽然同比增长17.7%，但是环比大减51%。此外，国际液化石油气价格较五个月前上涨超过60%，使有关行业下半年业绩恶化。这些现实问题在包括韩国在内的各国显现，导致对碳中和与环保政策的反感与日俱增。





“明斯基时刻”指资产价值因突发性冲击下滑，动摇金融系统，进而引发金融危机。这一概念最初由美国经济学家海曼∙明斯基提出时并未受到关注，但由于与1997年亚洲金融危机、2008年全球金融危机的情形极为吻合，开始广为人知。随着《格拉斯哥气候公约》的签署，碳中和成为了国际社会的最大关注焦点，意见担忧相关行动或将触发“明斯基时刻”。若引发能源短缺、油价和原材料价格暴涨等问题，碳中和有可能成为国际经济的又一个隐患，当前亟需制定对策。





目前大部分意见仍然认同环保政策是我们中长期的必然道路，因此为了实现2050年碳中和，必须进行多项准备，以提升企业的应对能力。特别是韩国必须对偏重于重化工业的产业结构进行调整，同时还应加快研发能源转型相关技术。





能源短缺和环保引发的通货膨胀将我们对碳能源的依赖暴露无遗，然而正如所有人都意识到的，气候危机极为严峻且刻不容缓。能源转型之路虽然艰难，却是一条必经之路，期待韩国产业和经济能够成功地踏上这条路。