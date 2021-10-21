《漫话国乐》 文庙祭礼乐：黄钟宫 / 宗庙祭礼乐：保太平 / 大吹打

朝鲜王朝第四代国王世宗大王堪称韩国历史上最伟大的圣君，这位君王勤政爱民、学识渊博、才华横溢，以创造韩文名声远扬。世宗大王执政期间研制天体观测仪器浑天仪、水表自击漏、仰釜日晷等诸多科学仪器，还发明了金属活字，并编纂农业、医药、历史乃至音乐领域多样的书籍，完善计量长度与重量的度量衡，通过火炮改良，给朝鲜王朝的兵器带来革新等，在位期间取得的成就可谓不胜枚举。





一位君王关注如此多样的领域，一旦着手研发，就有新的成果与发展，在诸多领域取得辉煌的业绩，实在令人惊叹不已，所以在今天的节目里，特地给大家介绍一下世宗大王在音乐领域作出的贡献。





世宗大王在朝鲜王朝建国后25年登基王位，不过当时社会依然处于高丽灭亡以及朝鲜王朝建国初期的混乱之中。世宗大王对音乐也有很高的造诣，他发现宫廷里一些乐器都不能用了，乐师们也四散了，就下令掌管音乐业务的朴堧负责整理音乐理论与乐器，在当时整编的音乐中，传承至今的有文庙祭礼乐。

文庙祭礼乐《黄钟宫》/ 国立国乐院正乐团





朝鲜王朝的宫廷音乐有“乡乐”、“雅乐”与“唐乐”之分。其中，乡乐指本土的音乐，雅乐与唐乐则从中国传入，雅乐指祭奠仪式的音乐，唐乐则是宫廷宴会音乐。文庙祭礼乐是迄今流传下来的唯一的雅乐，唐乐的话，只有《步虚子》与《洛阳春》这两首曲子传承下来。





文庙祭礼乐是在供奉孔子的祠堂祭奠时演奏的音乐。在仪式中演奏的乐器还称为“雅乐器”，比如琴、瑟、埙、篪、路鼓、路鼗等都是些独特又罕见的乐器。而且文庙祭礼乐的表演形式也颇有特色，在固定的节奏下，一个音阶唱一个字，甚至还拉长。国乐有一些将音程颤动、拉上拉下的装饰音，但文庙祭礼乐没有一个装饰音，尤为独特。





世宗大王在位期间，除了文庙以外，在宗庙（供奉朝鲜王朝历代国王与王妃灵位的祠堂）举行祭祀仪式时也演奏雅乐。相传，有一次，世宗大王出席宗庙的祭祀仪式回宫后发出长叹说：“国人在世时听本国的音乐乡乐，可去世后听中国的音乐雅乐，朕觉得不妥。”





世宗大王的儿子世祖听了父皇的话后，在他继承王位后，就把父皇创作的宫廷音乐《保太平》与《定大业》按照宗庙祭祀仪式程序稍作修改，并指定为宗庙祭礼乐，了却了父皇生前的心愿。

宗庙祭礼乐《保太平》中的“熙文”、“基命”、“归仁”、“绎成” / 国立国乐院正乐团





宗庙祭礼乐由《保太平》与《定大业》两部分组成，这是均由11首小曲组成的组合曲。《保太平》意味着太平盛世，赞颂历代君王的文德，《定大业》则歌颂历代君王的武功。





朝鲜王朝以儒教为国教，因此君王致力于以儒家思想的重要概念“礼乐思想”治理国家。在这里，礼指外在的规范礼仪，乐指发自内部的和谐。文庙祭礼乐与宗庙祭礼乐均有歌舞，也是基于礼乐思想的。世宗大王与世祖为祭礼乐下了如此巨大的功夫，也可以说体现了两位君王以礼乐与苍天沟通，进而建立和谐社会的意愿。





今天的最后一首音乐给大家带来了朝鲜王朝君王出宫时演奏的音乐《大吹打》。这首音乐有一个特点，在正式演奏之前有一个重要的环节，就是负责指挥的人会高喊号令：“鸣金一下大吹打”，意思是一敲锣便开始奏乐。有趣的是，几年前防弹少年团SUGA曾在同名歌曲MV中引用《大吹打》的素材而受到了世人的关注。

《大吹打》/ 国立国乐院正乐团