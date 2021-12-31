北韩的《紧急防疫法》

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新冠疫情已延续长达两年的时间，且去年年底出现的新冠奥密克戎变异毒株进一步威胁全人类的健康。北韩从新冠疫情暴发初期开始就通过封锁边境的方式防止新冠病毒流入其境内，并拒绝接受新冠疫苗援助。在此情况下，北韩于2020年8月制定发布由5章、70条构成的《紧急防疫法》，以加强内部管束。





2019年12月在武汉出现的呼吸道感染疾病从2020年年初开始在全球范围蔓延开来，之后被世界卫生组织命名为新型冠状病毒“COVID-19”。疫情暴发后，医疗保健系统落后的北韩立即封锁边境，等待疫情结束后再开放边境，但因新冠病毒变异毒株层出不穷而于2020年8月发布《紧急防疫法》，让民众严格遵守相关规定。





1946年，北韩在“北朝鲜临时人民委员会”设立保健局，并强调国家将保障全民健康，1980年制定《人民保健法》，将医疗保健相关原则加以系统化、具体化。北韩通过1980年4月3日制定的《人民保健法》明确规定社会主义医学是预防医学。从此，传染病和一般疾病都着重于预防性治疗，医生向患者说明病情，并告知预防传染病的方法，如：勤洗手、戴口罩、非必要不外出、外出后报告行迹等，彻底地进行管理。





据了解，北韩由保健部门、防疫部门官员组成的“卫生检阅队”对民众进行卫生指导和监督管理。清洁且卫生状态合格的家庭、饭馆和工厂企业所就在门口贴上合格标签，不合格的则被贴上不合格标签，并处以罚款等相应的惩罚，因此北韩民众必须做好清洁消毒工作。





1997年，北韩制定《传染病预防法》，之后通过四次修订，不断补充完善详细规定。2020年3月世界卫生组织宣布新冠疫情大流行后，北韩于同年4月再次补充完善《传染病预防法》，并于同年8月制定《紧急防疫法》，进一步加大对新冠疫情的防控力度。





《传染病预防法》局限于传染病本身，但是《紧急防疫法》的适用范围极广。也就是说，疫情对国家安全造成严重威胁时，北韩根据《紧急防疫法》成立中央紧急防疫指挥部，在内阁总理的指挥下，由军队、保卫机关、社会安全机关等采取紧急防疫措施。





紧急防疫事业的基本原则为：为防止传染病的流入和传播而迅速主动地采取防疫措施；为应对传染病做好准备；建立国家紧急防疫体系等。此外，北韩根据传染病的传播速度和危险程度加以分级应对，并设立快速机动组、治疗组、封锁组等，为抗击疫情进行周密的准备工作。北韩虽然将新冠疫情应对等级分为一级、特级、超特级三种，但是没有明确地区分开来。不论如何，超特级作为北韩疫情防控措施等级中最严重的级别，包括全面封锁陆海空、停止聚会和上学、完全封锁境内地区等措施。据了解，北韩中央紧急防疫部门正在采取强硬措施，敦促民众严格遵守紧急防疫纪律和规定，如：限制各地区间的人员移动；暂停部分服务单位活动；所有单位都应具备视频会议系统和内部广播网络；尽可能地减少出差和旅游；并为防止不必要的人员接触和聚集现象，更周密地制定组织工作。2021年2月，也就是北韩制定《紧急防疫法》6个月后，金正恩委员长在劳动党政治局扩大会议上首次下达采取超特级防疫措施的命令，最近北韩再次采取超特级防疫措施，可能是考虑到冬季病毒更易传播，疫情全球大流行的风险加大。特别值得一提的是，北韩设立快速机动组、治疗组、封锁组等积极采取抗击疫情防控措施，其内容与《传染病预防法》有很多不同之处。





此外，《紧急防疫法》规定，传染病患者和与患者接触的人必须迅速移送至医疗机构或隔离场所，并对感染现场进行彻底消毒。北韩没有特别指定的隔离设施，但是20世纪90年代暴发副伤寒疫情时，因患者太多而将医院的一个楼层作为临时隔离设施，专门治疗副伤寒患者，其他传染病都要居家隔离。北韩是否为新冠患者指定隔离设施尚不得而知，但是疫情暴发后更严格地限制外地人进入首都平壤。一直以来，平壤不是人人都能自由进出的地方，新冠疫情暴发后更是如此。





违反《紧急防疫法》的个人和公共机关将被处以罚款、劳动教养、无偿劳动、免职、教化刑乃至死刑。对个人最轻的处罚是罚5000北韩圆，如：不戴口罩或违反居家隔离规定时会被处罚。以2021年9月7日为准，北韩劳动者一个月的工资在5000到7000北韩圆之间，因此5000北韩圆对北韩居民来说是很大的一笔钱。机关和工厂企业所的罚款额为1万到100万北韩圆，如：公共场所未做好消毒工作罚5万北韩圆。罚款是最轻的处罚，北韩根据违法行为的性质和危害的程度处以劳动教养、无偿劳动、免职、教化刑甚至死刑。其实，严重违反《紧急防疫法》也不至于处以死刑，但是北韩却以加强防疫为由，采取侵犯人权的行为。





为防范疫情风险，北韩还通过《紧急防疫法》强调在北韩生活的外国人也要遵守相关义务。如果违反紧急防疫相关措施，将处以1万至100万北韩圆的罚款，严重违反者则会被驱逐出境。过去，北韩没有制定关于疫情的外国人处罚法，但是最近添加了处罚外国人的条款。根据规定，外国人要绝对服从北韩政府实施的紧急防疫措施，禁止非法出入大海和边境地区。如果因传染病死亡，将按规定处理尸体。同时，禁止外国人聚会和非必要的出行，不允许在公共场所进行游戏、娱乐等行为。此外，还要时刻佩戴口罩、禁止握手，且隔离期间不得擅自离开隔离场所等，将境内外国人明确列入法律适用对象。





去年11月27日，北韩朝鲜中央电视台详细介绍世界各国新冠奥密克戎变异毒株确诊病例的有关情况，并强调其危险性。但是北韩拒绝与世界卫生组织主导的新冠疫苗实施计划进行合作，也拒绝了韩国政府提出的新冠疫苗援助方案。





据世界卫生组织去年12月17日发布的最新一周新冠疫情报告，截至12月9日，北韩保建省以4.8万多人为对象进行的新冠病毒核酸检测结果皆呈阴性，确诊病例依旧为零。很多人对北韩新冠确诊病例迄今为零提出质疑。确诊病例为零可说是不可能的事情，但是北韩在疫情暴发初期就封锁边境，并采取严格的防控措施，因此被新冠病毒感染的北韩居民没有外界想象得那么多。由于北韩的医疗保健水平较为落后，有人猜测北韩以不正当的方式处理因感染新冠病毒而死亡的居民尸体。有关于此，尽管北韩加强内部管束，也会有人将此事传出境外，但是目前没有人传出此事，这表示因感染新冠病毒而死亡的北韩居民并不很多，且北韩的内部控制措施和边境封锁措施发挥了极大的作用。





在新冠疫情持续扩散的情况下，北韩通过《紧急防疫法》加强疫情防控工作，但是却拒绝国际合作，也不接受疫苗援助。在此情况下，联合国决定在2022年的人道主义援助对象国中将北韩排除在外，这将使北韩居民承受更大的痛苦。我们在经历新冠疫情的过程中切实感觉到与国际社会合作的重要性。由于新冠疫情已蔓延至全球各地，国际社会必须加强合作，共同抗击疫情。最近，联合国人道主义事务协调办公室以难以接近北韩、缺乏可验证的新消息为由，将北韩排除在2022年人道主义援助对象国名单外，但是联合国仍考虑向北韩提供人道主义援助。目前，北韩因国际制裁和新冠疫情封锁边境导致粮食短缺，经济陷入严重衰退。此外，北韩虽然主张确诊病例迄今为零，但是新冠病毒也有可能在境内蔓延开来，因此北韩有必要与国际社会展开合作，为遏制疫情扩散作出共同努力。过去两年来，北韩为防止新冠病毒流入境内而封锁边境，但是这一举措也中止了国际贸易和货物运输，因此北韩应考虑在边界地区配置车辆消毒通道，确保运输车辆的检疫水平，将所需物资安全地运入境内，进而重启国际交流，不要再让民众生活在封锁之中。





作为血脉相通的同一民族，韩国国民更应该关心北韩居民的生活，且南北韩必须尽快重启合作，共同抗击新冠疫情。